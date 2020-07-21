BİST118.042-1.04EURO7.860.22USD6.82-0.46ALTIN403.460.69
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEkonomi Haberleri Trump'ın Fed üyeliği için desteklediği adaylara onay
    ABONE OL
    21.07.2020 - 23:02 | | AA

    Trump'ın Fed üyeliği için desteklediği adaylara onay

    ABD Senatosu Bankacılık Komitesi, Başkan Donald Trump'ın ABD Merkez Bankası (Fed) Yönetim Kurulu üyeliğine aday gösterdiği Judy Shelton ve Christopher Waller'ın adaylığını onayladı.

    Trump'ın Fed üyeliği için desteklediği adaylara onay

     

    Shelton'ın adaylığı 12'ye karşı 13 oyla ve Waller'ın adaylığı 7'ye karşı 18 oyla kabul edildi.

    İki ismin Fed Yönetim Kurulu üyeliğine adaylığı, Bankacılık Komitesince onaylanmasının ardından Senato Genel Kurulunun onayına sunulacak.

    Başkan Donal Trump, Temmuz 2019'da, Fed Yönetim Kurulunda boşta olan iki sandalye için ekonomist Judy Shelton ile St. Louis Fed Başkan Yardımcısı ve Araştırma Direktörü Christopher Waller'ı desteklediğini duyurmuştu.

    ABD başkanlık seçimleri sürecinde 2016'da Trump'ın seçim kampanyasının ekonomik danışmanlığını da yürüten Shelton, altın standardına geri dönülmesi fikrini savunarak tartışmaların odağı olmuştu.

    Fed, yönetim kurulu başkanı liderliğindeki bir kurul tarafından yönetiliyor. Söz konusu yönetim kurulu 7 üyeden oluşuyor.

    Ankara'da 300 polisli uyuşturucu uygulamasıAnkara'da, 300 polisin katılımıyla 'uyuşturucu madde'  uygulaması gerçekleştirildi. Uygulamada, hassas burunlu narkotik köpekleri ile şüpheli araç ve metruk binalarda arama yapıldı.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Ankara'da 300 polisli uygulama! Tek tek aradılar

    Ankara'da 300 polisli uygulama! Tek tek aradılar

    Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Pazar tatili...

    Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Pazar tatili...

    Ali Köse- Cübbeli Ahmet Hoca canlı yayında konuştu

    Ali Köse- Cübbeli Ahmet Hoca canlı yayında konuştu

    2018'de hangi ülkenin bir eyaleti ekilebilir arazilerinin tümünde üretilen her şey tamamen organik olduğu için BM'de ödül aldı? Kim Milyoner Olmak İster

    2018'de hangi ülkenin bir eyaleti ekilebilir arazilerinin tümünde üretilen her şey tamamen organik olduğu için BM'de ödül aldı? Kim Milyoner Olmak İster

    Sıradaki Haber