85,74BİST1.154-0.60EURO9.170.25USD7.790.40ALTIN473.80-0.83
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEkonomi Haberleri Trump'tan son dakika bombası! Verdiği talimatla herkesi şoke etti...
    ABONE OL
    06.10.2020 - 22:40 | | AA

    Trump'tan son dakika bombası! Verdiği talimatla herkesi şoke etti...

    Gelen son dakika haberine göre; ABD Başkanı Donald Trump, yeni tip koronavirüs (covid-19) salgınının ekonomik etkileriyle mücadele kapsamında hayata geçirilmesi planlanan "teşvik paketi"ne yönelik müzakereleri durdurma talimatı verdi.

    Trump'tan son dakika bombası! Verdiği talimatla herkesi şoke etti...

     

    Trump, Twitter üzerinden, Demokratlar ile aylardır devam eden teşvik paketi müzakerelerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

    Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Demokratlar'ın yönetimdeki eyaletleri kurtarmak için 2,4 trilyon dolarlık teşvik istediğini ve bunun Kovid-19'la hiçbir alakası olmadığını belirten Trump, "1,6 trilyon dolarlık çok cömert bir teklif yaptık ve her zamanki gibi iyi niyetle pazarlık yapmıyor." değerlendirmesinde bulundu.

    "Ben kazanınca büyük bir teşvik yasasını hayata geçireceğiz"

    Trump, "Onların taleplerini reddediyor ve ülkemizin geleceğine bakıyorum. Temsilcilerime, seçimden sonraya kadar müzakereleri durdurma talimatı verdim, ben kazanır kazanmaz çalışkan Amerikalılar ve küçük işletmelere odaklanan büyük bir teşvik yasasını hayata geçireceğiz." ifadelerini kullandı.

    Senato Çoğunluk Lideri Mitch McConnell'dan teşvik paketi yerine ABD Yüksek Mahkemesi yargıcı adayı Amy Coney Barrett'in onaylanmasına odaklanmasını rica eden Trump, ekonominin çok iyi gittiğini, borsanın rekor seviyelerde olduğunu, istihdamın rekor rakamlarla iyileştiğini ve ABD'nin ekonomik toparlanmada dünyaya liderlik ettiğini kaydetti.

    Trump'ın teşvik paketine yönelik açıklamalarının ardından New York borsasında endeksler hızlı bir düşüş gösterdi.

    ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin ile ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, teşvik paketine ilişkin son günlerde yoğun görüşmeler gerçekleştirmiş, ancak ikilinin görüşmelerinde herhangi bir anlaşmaya varılamamıştı.

    Kovid-19'u yenen 2 yaşlı hastaneden alkışlarla uğurlandıSivas'ta yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) yenen 3 yaşlı, hastaneden alkışlarla taburcu edildi.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Süper Loto sonuçları belli oldu- 6 Ekim 2020! Süper Loto sonuçları sorgulama ekranı! İşte kazandıran numaralar...

    Süper Loto sonuçları belli oldu- 6 Ekim 2020! Süper Loto sonuçları sorgulama ekranı! İşte kazandıran numaralar...

    Akılalmaz olay! Sahte müfettişler iş yerlerini basıp...

    Akılalmaz olay! Sahte müfettişler iş yerlerini basıp...

    PKK onu 18 yaşındayken kandırdı

    PKK onu 18 yaşındayken kandırdı

    6 Ekim koronavirüs tablosu! Vaka sayısı ve ölü sayısı kaç oldu? Son dakika Türkiye günlük koronavirüs tablosu açıklandı

    6 Ekim koronavirüs tablosu! Vaka sayısı ve ölü sayısı kaç oldu? Son dakika Türkiye günlük koronavirüs tablosu açıklandı

    Sıradaki Haber