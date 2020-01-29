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    HaberlerEkonomi Haberleri TÜİK açıkladı! Ekonomi güven endeksi yükseldi
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    29.01.2020 - 10:06 |

    TÜİK açıkladı! Ekonomi güven endeksi yükseldi

    Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre, Ocak ayında ekonomik güven endeksi yüzde 0,6 oranında artışla 97,1 oldu

    TÜİK açıkladı! Ekonomi güven endeksi yükseldi

    Ekonomik güven endeksi 2019 Aralık ayında 96,5 iken, 2020 Ocak ayında %0,6 oranında artarak 97,1 değerine yükseldi. Ekonomik güven endeksindeki artış, tüketici, hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörü güven endekslerindeki artışlardan kaynaklandı.

    TÜİK açıkladı Ekonomi güven endeksi yükseldi

    Tüketici güven endeksi bir önceki aya göre Ocak ayında %0,1 oranında artarak 58,8 değerini, hizmet sektörü güven endeksi %2,2 oranında artarak 95,2 değerini, perakende ticaret güven endeksi %2,2 oranında artarak 105,0 değerini ve inşaat sektörü güven endeksi %14,6 oranında artarak 78,9 değerini aldı. Reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi ise Ocak ayında %2,1 oranında azalarak 106,4 değerini aldı.

    Kaçak maden ocağında göçük! İki işçi mahsur kaldıZonguldak'ın Kilimli ilçesinde, daha önce mühürlenmesine rağmen kaçak olarak işletilen kömür ocağında meydana gelen göçükte işçiler Sabahattin Kalaycıoğlu ve Murat Ovaz mahsur kaldı.
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