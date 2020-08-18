Türk savunma sanayisi Roket gibi yükseldi

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, dünyanın en prestijli savunma sanayi listesi olarak kabul edilen, ‘Defense News Top 100’deki Türk şirketi sayısının 7’ye yükseldiğini belirterek, “4 yıl önce listede 2 şirketimiz yer alırken bugün sayının yediye yükselmesi bizi son derece mutlu etti. Hedefimiz bu listede daha fazla savunma şirketiyle yer almak” dedi.

Demir, Twitter hesabından, Defence News Dergisi’nce hazırlanan ‘Defense News Top 100’ listesine ilişkin değerlendirmede bulundu. ASELSAN, TUSAŞ, ROKETSAN, STM Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ, HAVELSAN, FNSS Savunma ve BMC’nin elde ettikleri cirolarla dünyanın en prestijli savunma sanayi listesinde ulaştıkları noktaya dikkati çeken Demir, şunları kaydetti: “Milli savunma sanayimiz her geçen gün daha da büyüyor. Defence News Dergisi’nin dünyada en fazla ciro yapan savunma şirketleri listesine yedi şirketimiz girdi. 4 yıl önce listede iki şirketimiz yer alırken bugün bu sayının yediye yükselmesi bizi son derece mutlu etti. Listede yer alan şirketlerimizi tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum. Hedefimiz bu listede daha fazla savunma şirketiyle yer almak.”

‘Çalışmaya devam’

‘Defense News Top 100’de 48. sıraya yükselen ASELSAN’ın Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Haluk Görgün de yaptığı yazılı açıklamada, ASELSAN’ın, ABD merkezli askeri yayıncılık kuruluşu Defense News Dergisi tarafından yayınlanan, ‘Defense News Top 100’de her yıl daha yukarıda yer aldığına dikkati çekti.

4 basamak çıktı

ASELSAN’ın, 2.2 milyar dolara yaklaşan savunma cirosuyla bu yıl listede 4 basamak yükseldiğini dile getiren Görgün, listede üst sıralarda yer almaktan mutlu olduklarını ancak hedeflerinin çok daha yukarısı olduğuna işaret ederek, şunları söyledi:

“ASELSAN ürünleri, dünyanın 65 ülkesinde hizmet vermeye devam ediyor. Güvenlik güçlerimizin, dost ve müttefik ülke silahlı kuvvetlerinin ihtiyaçlarını hızlı ve güvenilir şekilde karşılamak için gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz. Bunun karşılığında ilerleyen yıllarda bu listede daha da yukarılarda yer alacağımıza inanıyorum.”