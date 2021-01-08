TürkAkım üzerinden doğal gaz sevkiyatı 2,2 kat arttı

Gazprom'dan yapılan yazılı açıklamada Miller'in, resmi açılışı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vlademir Putin tarafından 8 Ocak 2020'de yapılan TürkAkım doğal gaz boru hattına ilişkin değerlendirmelerine yer verildi.

TürkAkım'ın bir yıl önce faaliyete başladığına işaret eden Miller, "TürkAkım, Rus gazını Karadeniz üzerinden Türkiye'nin yanı sıra Bulgaristan, Yunanistan, Kuzey Makedonya, Romanya, Sırbistan, Bosna Hersek gibi 6 Avrupa ülkesine güvenilir bir şekilde taşıyor." ifadesini kullandı.

TürkAkım üzerinden sevk edilen gazın önemli oranda arttığını belirten Miller, "Hattın devreye alınmasından bu yana boru hattından taşınan gaz 2,2 kat arttı. Türkiye, Yunanistan ve Kuzey Makedonya'ya doğal gaz sevkiyatımız yükseldi." bilgisini verdi.

Her bir hattı 15,75 milyar metreküp olmak üzere toplam 31,5 milyar metreküp gaz kapasitesi bulunan TürkAkım'ın ilk hattı Türkiye'ye gaz akışı sağlarken, ikinci hat üzerinden Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ ve Gazprom'un eşit ortaklığında kurulan TürkAkım Gaz Taşıma AŞ tarafından Avrupa'ya gaz taşınıyor.