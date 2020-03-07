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    HaberlerEkonomi Haberleri Turkcell yönetimine 3 bağımsız üye
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    07.03.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

    Turkcell yönetimine 3 bağımsız üye

    Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Turkcell’e bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak Nail Olpak, Afif Demirkıran ve Tahsin Yazar’ın atanmasına karar verdi.

    Turkcell yönetimine 3 bağımsız üye

    SPK’nın haftalık bültenine göre, yönetim kurulu üyeliğine atanan kişilerin, yerlerine şirket genel kurulunca mevzuata uygun bağımsız üyeler seçilinceye veya yerlerine SPK tarafından başka bağımsız üyeler atanıncaya kadar görev yapmalarına karar verildiği ifade edildi.

    DEİK Başkanı

    Turkcell yönetimine atanan Nail Olpak, aynı zamanda Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanlığı’nı da yürütüyor. Ekonomist Afif Demirkıran 24’üncü Dönem Siirt Milletvekili... Enerji sektöründeki çalışmalarıyla bilinen Tahsin Yazar da Enerji Piyasaları İşletme AŞ (EPİAŞ) yönetim kurulunda görev yapıyor

    Arıkovanı’ndan yeni yatırım

    Turkcell’in yaratıcı fikirleri fonlandığı Arıkovanı platformu, şehir hayatında ulaşımı scooter’la kolaylaştırmayı amaçlayan ‘Hergele’ye yatırım yaptı. Konuyla ilgili açıklamada elektrikli scooter Hergele’nin yerli üretim olduğu vurgulandı. Açıklamada, “Hergele, Türk mühendis ve tasarımcılarca geliştirilmiş bir proje. Özelleştirilebilir gaz-fren sistemiyle fark yaratıyor” denildi.

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