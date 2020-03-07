Turkcell yönetimine 3 bağımsız üye

SPK’nın haftalık bültenine göre, yönetim kurulu üyeliğine atanan kişilerin, yerlerine şirket genel kurulunca mevzuata uygun bağımsız üyeler seçilinceye veya yerlerine SPK tarafından başka bağımsız üyeler atanıncaya kadar görev yapmalarına karar verildiği ifade edildi.



DEİK Başkanı



Turkcell yönetimine atanan Nail Olpak, aynı zamanda Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanlığı’nı da yürütüyor. Ekonomist Afif Demirkıran 24’üncü Dönem Siirt Milletvekili... Enerji sektöründeki çalışmalarıyla bilinen Tahsin Yazar da Enerji Piyasaları İşletme AŞ (EPİAŞ) yönetim kurulunda görev yapıyor



Arıkovanı’ndan yeni yatırım

Turkcell’in yaratıcı fikirleri fonlandığı Arıkovanı platformu, şehir hayatında ulaşımı scooter’la kolaylaştırmayı amaçlayan ‘Hergele’ye yatırım yaptı. Konuyla ilgili açıklamada elektrikli scooter Hergele’nin yerli üretim olduğu vurgulandı. Açıklamada, “Hergele, Türk mühendis ve tasarımcılarca geliştirilmiş bir proje. Özelleştirilebilir gaz-fren sistemiyle fark yaratıyor” denildi.