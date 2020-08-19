Turkcell’e ‘En İyi İş Yeri’ ödülü

Turkcell, Kincentric’in 2020 yılında gerçekleştirdiği Kovid-19 dönemine ilişkin ‘Sanal Çalışma Değerlendirme Anketi’nde de başarısını sürdürerek hem yerel hem de küresel şirketler arasında listenin en üst sıralarına oturdu. Turkcell, çalışanların katıldığı ankette yer alan ana başlıkların tümünde ortalamaların çok üstünde puan aldı.

Katılımcı şirketlerin bünyesindeki çalışanlar tarafından yapılan puanlamaların dikkate alındığı ve şirketlerin ‘çalışan bağlılığı’, ‘bağlı kılan liderler’, ‘çeviklik’ ve ‘yetenek odağı’ olmak üzere dört kategoride değerlendirildiği araştırmada Turkcell, telekom sektöründen 'Türkiye’nin En İyi İş Yerleri' değerlendirmesine katılan tek firma oldu.

'Başarılı sınav verdik’

Turkcell Hukuk, Regülasyon ve İnsan Kaynaklarından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Serhat Demir, ‘Best Employer’ ödülünü almaktan büyük mutluluk duyduklarını kaydetti. Demir, “Aldığımız ödül ve anket sonuçları; yönetim kurulumuzdan genel müdür ve genel müdür yardımcılarımıza, direktörlerimizden müdürlerimize kadar tüm yönetim takımımızın gösterdiği özen ve çaba ile bu zorlu sınavı Turkcell olarak başarılı bir şekilde verdiğimizi gösteriyor” diye konuştu.

Demir, “Pandemi sürecinde günlük nabız anketleri ile çalışanlarımızın durum, ihtiyaç ve dileklerini yakından takip ettik. Üst düzey yöneticilerimizden oluşan DOX (Digital Office Experience) komitemiz ve farklı ekiplerden oluşan alt komitemizin ortak çalışmasıyla, kararlarımızı tüm fonksiyonlarımızın ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde aldık. Geri bildirimlerin ışığında, süreç ve prensiplerimizi ivedilikle geliştirdik. Bu yoğun çalışmamızın ödüle layık görülmesi başarımızı daha da anlamlı kılıyor” dedi.