Türkiye 1 ayda 110 milyon dolarlık mandalina ihraç etti

Türkiye, mandalinada 2020 yılı için belirlediği 400 milyon dolar ihracat hedefine emin adımlarla ilerliyor. Tadı, ince kabuklu olma özelliği ve kokusuyla en çok tercih edilen mandalina türü olan Ege Bölgesi’nin geleneksel ihraç ürünlerinden satsuma mandalina yüzde 13’lük ihracat artışıyla 52 milyon 400 bin dolarlık ihracata ulaştı. Satsuma mandalina toplam mandalina ihracatından aldığı yüzde 48’lik payla dünyanın en çok tercih ettiği mandalina türü oldu.

Ege Bölgesi’nden yapılan mandalina ihracatı yüzde 83 arttı

2020 yılında Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği’nden yapılan mandalina ihracatı ise yüzde 83’lük artışla 5,1 milyon dolardan, 9,5 milyon dolara yükseldi.

Mandalinanın C vitamini deposu olduğunu, vücudun bağışıklık sistemini güçlendirdiğini anlatan Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, dünyanın her tarafından mandalina talebi geldiğini, mandalina ihracatında başarılı bir sezon geçirdiklerini dile getirdi.

400 milyon dolarlık hedefe koşuyoruz

Covid-19 virüsünün pandemiye dönüşmesiyle birlikte sağlıklı ve insan vücudunda bağışıklığı güçlendiren gıdalara talepte artış yaşandığının altını çizen Uçak, “Birliğimiz tarafından yaptırılan 2020 yılı Ege Bölgesi Narenciye Rekoltesi’nde, Ege Bölgesi’nin 2020 yılı satsuma mandalina rekoltesi, 2019 rekoltesine göre yüzde 25’lik artışla 154 bin 245 ton olarak öngörülmüştü. Havaların gecikmeli de olsa soğumaya başlamasıyla birlikte mandalinaya hem iç piyasada, hem de tüm dünyada talep artışı oldu. 2020 yılında 243 bin ton mandalina ihraç ettik ve 109 milyon 541 bin dolar dövizi hanemize yazdırdık. 2019 yılında mandalina ihracatından 347 milyon dolar döviz elde etmiştik. 2020 yılı içinde 400 milyon dolar hedef belirlemiştik. 400 milyon dolar ihracat hedefine emin adımlarla ilerliyoruz” diye konuştu.

Mandalinanın yüzde 84’ü Rusya, Ukrayna ve Irak’a gitti



Türkiye’nin 2020 yılında mandalina ihracatında ilk sırayı 63 milyon 843 bin dolarlık tutarla Rusya Federasyonu aldı. Ukrayna, 15 milyon 920 bin dolarlık Türk mandalinası talep ederken, Irak’a 12 milyon 879 bin dolarlık mandalina gönderildi.

Türkiye’nin üç ülkeye yaptığı mandalina ihracatı 92,6 milyon dolara ulaştı. 2020 yılında Türkiye’nin yaptığı mandalina ihracatının yüzde 84’ü ilk üç ülkeye yapılırken, mandalina ihraç edilen ülke sayısı 62 olarak kayıtlara geçti.