Türkiye dün akşam uyumadı! Nöbet tuttular

Türkiye'nin önemli örtü altı yaş sebze ve meyve üretim merkezlerinden olan Antalya'nın Serik ilçesinde, örtü altı sera üreticileri son günlerde etkili olan soğuk havanın ürünlerini olumsuz etkilememesi için nöbet tutmaya başladı.

Üreticiler, aileleri ile akşamdan başlayarak sabah saatlerine kadar seralarındaki sobaları yakarak ürünlerinin soğuktan etkilenmemesi için canla başla mücadele ediyor.

Hava sıcaklığının eksileri gördüğü bu günlerde seralarında özellikle domates, salatalık, biber gibi ürünleri olan çiftçiler sabaha kadar hiç uyumadan, sobalar sönmesin diye sürekli odun takviyesinde bulunuyor.

İlçede örtü altı üreticiliği yapan Serik Çiftçi Malları Koruma Başkanı Beyazıt Işık, gazetecilere yaptığı açıklamada, seralarda don nöbeti tuttuklarını ve bu nöbetin havanın durumuna göre 3-4 gün daha süreceğini söyledi.

Meteorolojiden aldıkları bilgilere göre nöbete devam ettiklerini belirten Işık, hava sıcaklığının 3-4 derece daha düşmesinin beklendiğini aktardı.

Bu süre içerisinde ürünlerin soğuktan etkilenmemesi için seralardaki sobaları sürekli yakacaklarını kaydeden Işık, "Salı gününden itibaren yağmur başlayacakmış. Yağmur başlayınca don olayı ortadan kalkmış olacak. O zamana kadar nöbetler devam edecek. Şu an seramızda domates var. Ben seramda yakıt olarak odun kullanıyorum. Seradaki 9 sobadan her biri 150 kilo odun alıyor. Bunun da yanması yaklaşık 2 saat sürüyor. Sabaha kadar her sobayı en az 6 kez odunla dolduruyoruz. Yani sabaha kadar 2 ton 700 kilo odun yakıyoruz." dedi.

Havaların soğuması ile odun ve kömür fiyatlarında çok fazla olmasa da bir artış olduğuna dikkati çeken Işık, bu durumu "fırsatçılık" olarak değerlendirdiklerini ifade etti.

Yaktıkları odun ve kömürün, seradaki ürünün üretim maliyetini yükselttiğine vurgu yapan Işık, domatesleri göstererek, "Bunlar bizim geçim kaynağımız iyi bakmak zorundayız." diye konuştu.

Fethiye'de sera üreticisinin sobalı don nöbeti

Muğla'nın Fethiye ilçesinde örtü altı sebze yetiştiriciliği yapan çiftçiler de seralarında nöbet tutarak, kurdukları soba ve ısıtma sistemleriyle ürünlerini dona karşı korumaya çalışıyor.

Fethiye Meteoroloji İstasyon Müdürlüğü yetkililerden alınan bilgiye göre, hava sıcaklığının ilçede gece saatlerinde 0 dereceye kadar düşmesi bekleniyor.

Hava sıcaklığının akşam saatlerinde 2 dereceye düşmesi, örtü altı üreticisini olumsuz etkiledi. Üreticiler, hava kararınca sera içinde nöbet tutmaya başladı. Seranın girişine astıkları termometrelerde sıcaklığın 2 dereceye düştüğünü gören üreticiler, odun attıkları sobaları ateşleyerek sıcaklığı korumaya çalıştı. Karaçulha, Patlangıç, Çamköy, Kargı Mahalleleri'nde domates, patlıcan ve kabak yetiştiriciliği yapan çiftçiler, gece saatlerinde hava sıcaklığının düşmesi nedeniyle seralara kurdukları sobaları yakarak, zirai dona karşı önlem aldı.

Seraların farklı noktalarına astıkları termometrelerle ortamın ısısını ölçen çiftçiler, sabahın ilk ışıklarına kadar sobaları yakmaya devam ediyor.

Kargı Mahallesi'ndeki serasında patlıcan üreten Nurettin Kargı, soğukla mücadele ettiklerini, seralarda derece 2’ye düşünce soba yakmak zorunda olduklarını söyledi.

Kargı, serada sıcaklığın düşmemesi için sabaha kadar serayı bekleyeceğini dile getirdi. Kabak yetiştiriciliği yapan Ramazan Aydemir ise bitkilerin zirai dondan etkilenmemi için erkenden sobaları yaktıklarını anlattı. Serasından yakında hasat yapacağını belirten Aydemir, “Ürünlerimiz zaar görmesin diye erkenden sobayı yaktık. Sabaha saat 9’a kadar mecbur bekleyeceğiz" dedi. Mehmet Tunç da bitkilerinin zirai dondan etkilenmemesi için sabaha kadar nöbet tutacaklarını kaydetti.

Mersin'de çiftçilerin sazlı türkülü zirai don nöbeti

Mersin'in Erdemli ilçesinde Meteorolojinin Doğu Akdeniz için verdiği uyarısının ardından çiftçiler seralarında zirai don nöbet tuttu. İlçede örtü altı domates üretiminin yoğun olarak gerçekleştiği ilçe merkezi ile birlikte Üçtepe, Kumkuyu, Kocahasanlı ve Limonlu mahallelerinde üreticiler sabaha kadar soba yakarak seralarını zirai dondan korumaya çalıştı. Uykuya yenik düşmemek için üreticiler birbirlerine destek olup imece usulü nöbet tuttu. Üreticiler yörede "Genç Ozan" diye bilinen güzel sanatlar lisesi mezunu Osman Uygun'u seralarına davet etti. Arkadaşı Veli Can ve üreticilerle saz çalıp türkü söyleyen Uygun, üreticilerin zirai don nöbetini eğlenceye çevirdi. Üreticiler domateslerinin donmaması için seralarında sabahladı.

"Çiftçiye destek olmak için bağlamamı alıp geldim"

Bağlaması ve türküleriyle çiftçilere destek olan güzel sanatlar lisesi mezunu Osman Uygun, çiftçinin halinden anladıklarını ve bu sebeple destek olamak için seralara geldiklerini belirtti.

Uygun, "Bugün burada bulunmamızın sebebi, çiftçiye destek olabilmek için. Biz müzikle uğraşıyoruz ama buralı olduğumuz için az çok çiftçinin halinden anlıyoruz. Onlara katkı sağlamak için geldik. Zirai don nöbetimiz sabaha kadar sürecek. Sabaha kadar buradayız. Sabaha kadar çiftçiyle birlikte oturacağız, beraber türkülerimizi söyleyeceğiz" dedi.

"Bitkiler ve ürünler donarsa aç kalırız"

Domates üreticisi İsmet Ateş serasında domates ve ejder meyvesi yetiştirdiğini söyledi. Ateş, "2 dönüm domates seramız ve 1 dönümde ejder meyvesi olmak üzere 3 dönüm seramız var. Sıcaklığın 3 dereceye düşmesi nedeniyle bitkilerimizi, domateslerimizi zirai don vurmaması için sobalarımızı yaktık. Bu sayede onların dondan etkilenmemesi sağladık. Eğer ki derecemiz sıfıra düşerse bitkilerimizi don vurur ve bizde aç kalırız. Onun için bu sobaların sabaha kadar yanması lazım. Bitkilerimizi dondan etkilenmemesi için kurtarıyoruz ve bu zor şartlarda ürün yetiştiriyoruz" diye konuştu.

Diğer üreticilerde bitkileri ve üzerindeki domateslerin donmaması için sabaha kadar dereceyi kontrol ederek, uyanık kalmak zorunda olduklarını dile getirdi. Bölgede 3 gün daha zirai don riski bulunuyor.