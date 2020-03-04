Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii AŞ kuruluyor

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na bağlı olarak kurulmasına karar verilen TÜRASAŞ’'ın merkezi Ankara olacak.

TÜRASAŞ'A DEVROLACAK

TÜVASAŞ, TÜLOMSAŞ ve TÜDEMSAŞ'ın tüzel kişilikleri, TÜRASAŞ'ın ticaret siciline kaydolduğu tarihte sona erecek. Tüzel kişilikleri sona eren söz konusu şirketlerin tüm hak ve yükümlülükleri, taşınır ve taşınmazları ve personeli ile iptal edilenler hariç olmak üzere dolu-boş kadro ve pozisyonları TÜRASAŞ'a devrolacak.

Üç şirketin taraf olduğu dava ve icra takipleri, ticaret siciline kaydolduğu tarihten itibaren TÜRASAŞ tarafından yürütülecek. TÜVASAŞ, TÜLOMSAŞ, TÜDEMSAŞ'ta genel müdür kadrolarında bulunanların görevleri, TÜRASAŞ'ın ticaret siciline kaydolduğu tarihte başka hiçbir işleme gerek kalmaksızın sona erecek.

TÜRASAŞ'ın kurulmasına ilişkin gerekli iş ve işlemler, kararın yürürlük tarihinden itibaren üç ay içinde tamamlanacak.

TÜVASAŞ, TÜLOMSAŞ ve TÜDEMSAŞ personelinin unvan, görev, yetki ve sorumlulukları, TÜRASAŞ'ın ticaret siciline kaydolduğu tarihe kadar mevcut haliyle tescil tarihinden itibaren TÜRASAŞ'ın ana statüsünde belirlendiği şekliyle devam edecek.