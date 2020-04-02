'Türkiye salgından güçlenerek çıkacak'

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele sürecinde firmalara, işçi çıkarmak ya da çalışanlarını ücretsiz izine çıkarmak yerine Kısa Çalışma Ödeneği’ne başvurmaları çağrısında bulunarak, “Böylece vatandaşlarımızın maaş almaya devam etmesini sağlayalım” dedi.

Albayrak, Türkiye’nin bu salgından ve badireden çok daha güçlenerek çıkacağını da söyledi. Twitter hesabından bir video paylaşan Albayrak, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Tüm dünyanın belki tarihte bu boyutta ilk kez ortak bir ‘düşmana’ karşı aynı endişeyi ve sorunları yaşadığını hatırlatan Albayrak, “Türkiye’nin Allah’ın izniyle bu salgından ve badireden çok daha güçlenerek çıkacağını” söyleyerek, şunları kaydetti:



“O güne kadar tek gayemiz var. Salgınla da salgının neden olduğu ekonomik tahribatla da sonuna kadar mücadele edeceğiz. Milletimizin sağlığını korumak için tüm tedbirleri alacağız.”



Üretim ayakta

Hiçbir vatandaşın işini kaybetmemesi için çalışacaklarını vurgulayan Albayrak, “Sağlam finans sektörümüz, kapsayıcı sosyal güvenlik sistemimiz ve güçlü sağlık altyapımız ile dünyadaki pek çok ülkeden daha iyi durumdayız” diye konuştu.

Albayrak, salgın tehdidi bittiği anda küresel ekonomide yepyeni bir dönemin başlayacağına dikkati çekerek, “O güne kadar işsizlikle mücadele edeceğiz. Üretim altyapımızı ayakta tutacağız. Sanayimizi canlı tutacağız” dedi.

İşçi çıkarmayın kısa çalışma yapın



Bakan Albayrak, Kovid-19 sebebiyle kapanan veya faaliyeti yavaşlayan firmaların çalışanları için kısa çalışma ödeneğine başvurabileceğinin altını çizerek şöyle konuştu:



“Firmalarımız lütfen, işçi çıkarmak ya da çalışanlarını ücretsiz izne çıkarmak yerine Kısa Çalışma Ödeneği’ne başvursun. Böylece vatandaşlarımızın maaş almaya devam etmesini sağlayalım. Vergiler, kamu ödemeleri, banka ödemeleri ve çalışan maaşları konularının tamamında bu rahatlığı sağladıktan sonra esnafımızın nakit ihtiyacı için de Halkbank aracılığı ile 25 bin liralık Hazine destekli, oldukça düşük maliyetli finansmanı devreye aldık. Tek imzayla tüm başvurularını yapabilirler.”



Hazine fazlasıyla güçlü



Bakan Albayrak, hem sanayici hem de KOBİ’lerin durumlarını, taleplerini titizlikle takip ettiklerini belirterek, “Gün siyaset üstü bir gündür. Devletimizin hazinesi de imkanları da sağlık ve sosyal güvenlik altyapısı da fazlasıyla güçlüdür, yeterlidir” diye konuştu.