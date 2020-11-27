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27.11.2020 - 15:56 |

TÜSİAD'dan açıklama! 'Büyük memnuniyet duyduk'

TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Simone Kaslowski, “Ülkemizde ekonomi ve hukuk alanında çözümlerin, yapıcı bir istişare ortamında ele alınmasından büyük memnuniyet duyduk." ifadelerini kullandı.

TÜSİAD'dan açıklama! 'Büyük memnuniyet duyduk'

TÜSİAD Yönetim Kurulu bugün Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan ve Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ile biraraya geldi. TCMB Başkanı Naci Ağbal’ın da katıldığı toplantı İstanbul’da gerçekleştirildi.

Toplantı kapsamında bir açıklama yapan TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Simone Kaslowski şu ifadeleri kullandı:

“Ülkemizde ekonomi ve hukuk alanında çözümlerin, yapıcı bir istişare ortamında ele alınmasından büyük memnuniyet duyduk. Toplantı kapsamında ekonomik istikrar ve hukuk reformları ile ilgili atılabilecek adımlar konusundaki TÜSİAD görüşlerini sunduk. Bu alanlardaki reformların güven ve yatırım ortamı bakımından çok önemli olacağını düşünüyoruz. İş dünyası paydaşları ile iletişimin süreklilik arz etmesini önemsiyor, yapılacak tüm istişareler çerçevesinde reform adımlarının atılacağına inanıyoruz. Sayın Bakanlarımıza bugün sağladıkları istişare ortamı için içtenlikle teşekkür ediyoruz.”

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