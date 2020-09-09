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    HaberlerEkonomi Haberleri Tütün ihracatında hedef 1 milyar dolar
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    09.09.2020 - 11:26 | | AA

    Tütün ihracatında hedef 1 milyar dolar

    Ege Tütün İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Celal Umur, "2020 yılının ikinci yarısında pandemide ikinci ve büyük bir dalga görülmediği takdirde tütün ihracatında önemli bir daralma yaşanmasını beklemiyoruz. 2020 yılının ikinci yarısında ihracatta 1 milyar dolara ulaşacağımıza inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

    Tütün ihracatında hedef 1 milyar dolar

    Umur, yaptığı yazılı açıklamada, sektörün 2019 ihracat rakamınının 909 milyon dolar olduğunu, bu yılın ilk yarısında ise 426 milyon 265 bin dolara ulaştığını belirtti.

    Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde dünya genelinde sokağa çıkma kısıtlamalarının yoğun olması nedeniyle nargile salonlarının kapalı kaldığını, bu nedenle nargile tütünü ihracatında daralma yaşandığını bildiren Umur, "2020 yılının ikinci yarısında pandemide ikinci ve büyük bir dalga görülmediği takdirde tütün ihracatında önemli bir daralma yaşanmasını beklemiyoruz. 2020 yılının ikinci yarısında ihracatta 1 milyar dolara ulaşacağımıza inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

    Umur, Türkiye'nin dünya genelinde 185 bin ton seviyesinde olan oryantal tip tütün üretiminde yüzde 32’lik payla dünya lideri konumunda yer aldığını, tütün üretiminde sürdürülebilirliği sağlayabilmenin yolunun sözleşmeli üretimden geçtiğini vurguladı.

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