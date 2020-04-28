UBS'in ilk ceyrekte karı yüzde 40 arttı

Dünyanın en büyük varlık yöneticisi olan UBS, ilk çeyrekte net 1,6 milyar dolar kar etti. Banka daha önce yaptığı açıklamada ilk çeyrekte 1,5 milyar dolar kar etmeşini beklediğini ifade etmişti.

İlk çeyrekte UBS'in faaliyet karı, kredi zararı harcamalarının ve faaliyet harcamalarını artmasına rağmen yüzde 10 yükseldi.

Vergi öncesi kar da geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 30 artışla 2 milyar dolar oldu.