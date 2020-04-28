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    HaberlerEkonomi Haberleri UBS'in ilk ceyrekte karı yüzde 40 arttı
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    28.04.2020 - 08:07 |

    UBS'in ilk ceyrekte karı yüzde 40 arttı

    İsviçre'nin en büyük bankası UBS, 2020 ilk çeyrekte net karını geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 40 artırdı.

    UBS'in ilk ceyrekte karı yüzde 40 arttı

    Dünyanın en büyük varlık yöneticisi olan UBS, ilk çeyrekte net 1,6 milyar dolar kar etti. Banka daha önce yaptığı açıklamada ilk çeyrekte 1,5 milyar dolar kar etmeşini beklediğini ifade etmişti.

    İlk çeyrekte UBS'in faaliyet karı, kredi zararı harcamalarının ve faaliyet harcamalarını artmasına rağmen yüzde 10 yükseldi.

    Vergi öncesi kar da geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 30 artışla 2 milyar dolar oldu.

      Corona virüsle mücadelede son 24 saat neler yaşandı?Türkiye'de son 24 saatte 2 bin 131 kişiye yeni tip corona virüs (Covid-19) tanısı konulduğu, 95 kişinin hayatını kaybettiği, toplam vaka sayısının 112 bin 261'e, toplam can kaybının 2 bin 900'e ulaştığı açıklandı.
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