Ünlü iş insanına kötü haber! Ülkesinin gözünden düştü

Geçtiğimiz aylarda Çinli milyarderin kaybolduğu iddiaları gündeme gelmiş, pek çok kişi konunun Çin hükümeti ile ilgili olduğunu iddia etmişti.

Bunun en büyük nedeninin ise Ma'nın Ekim ayında Şangay'da yaptığı konuşmada ülkenin 'rehinci' piyasa düzenleyici kurumlarını ve devlete ait bankalarını eleştirmesinin olduğu iddia edilmişti. Ma konuşmasında "Bugünün finansal sistemi Sanayi Çağı'nın mirasıdır. Yeni nesil ve gençler için yeni bir tane kurmalıyız. Mevcut sistemde reform yapmalıyız" demişti.

İddialara göre Çin hükümeti Jack Ma'nın konuşmasını 'Komünist Parti'nin otoritesine bir saldırı' olarak gördü ve Ma'nın ticari faaliyetlerine olağanüstü bir şekilde baskı yapmasına yol açmıştı. Bu açıklamadan kısa süre sonra Ma konferanslarını iptal etmeye başlarken, Çin Devlet Konseyi'ne bağlı Devlet Piyasa Denetleme ve Düzenleme İdaresi de (SAMR), e-ticaret devi Alibaba hakkında tekelcilik soruşturması başlatmıştı.

Çinli milyardere yakın kaynaklara göre Jack Ma'nın kayıp ya da gözaltında değildi fakat bilinçli olarak ortalarda gözükmüyor ve gizlenerek 'dikkat çekmemeye' çalışıyordu.

Kendisi de eski bir İngilizce öğretmeni olan Jack Ma, Ocak ayında 100 köy öğretmeni ile video konferans görüşmesinde bir araya gelmiş ve Ekim ayından bu yana ilk defa görülmüştü. Çin ve Ma arasındaki gerginliği doğrulayan gelişme ise dün gerçekleşti.

Alibaba Group'un kurucusu Jack Ma Çin devlet gazetesinin girişimci liderler listesinden çıkarıldı. Bu hamle Ma'nın Pekin'in gözünden düştüğü şeklinde yorumlandı.

Çin'in en çok tanınan iş adamı Ma, Shanghai Securities News'in bugün yayımladığı listede yer almazken gazete, Huawei Technologies'den Ren Zhengfei, Xiami'den Lei Jun ve BYD'den Wang Chuanfu'dan övgüyle bahsetti.