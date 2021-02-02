MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerEkonomi Haberleri Ünlü iş insanına kötü haber! Ülkesinin gözünden düştü
ABONE OL
02.02.2021 - 11:49 | | Reuters

Ünlü iş insanına kötü haber! Ülkesinin gözünden düştü

Alibaba Group'un kurucusu Jack Ma Çin devlet gazetesinin girişimci liderler listesinden çıkarıldı. Bu hamle Ma'nın Pekin'in gözünden düştüğü şeklinde yorumlandı.

Ünlü iş insanına kötü haber! Ülkesinin gözünden düştü

Geçtiğimiz aylarda Çinli milyarderin kaybolduğu iddiaları gündeme gelmiş, pek çok kişi konunun Çin hükümeti ile ilgili olduğunu iddia etmişti.

Bunun en büyük nedeninin ise Ma'nın Ekim ayında Şangay'da yaptığı konuşmada ülkenin 'rehinci' piyasa düzenleyici kurumlarını ve devlete ait bankalarını eleştirmesinin olduğu iddia edilmişti. Ma konuşmasında "Bugünün finansal sistemi Sanayi Çağı'nın mirasıdır. Yeni nesil ve gençler için yeni bir tane kurmalıyız. Mevcut sistemde reform yapmalıyız" demişti.

İddialara göre Çin hükümeti Jack Ma'nın konuşmasını 'Komünist Parti'nin otoritesine bir saldırı' olarak gördü ve Ma'nın ticari faaliyetlerine olağanüstü bir şekilde baskı yapmasına yol açmıştı. Bu açıklamadan kısa süre sonra Ma konferanslarını iptal etmeye başlarken, Çin Devlet Konseyi'ne bağlı Devlet Piyasa Denetleme ve Düzenleme İdaresi de (SAMR), e-ticaret devi Alibaba hakkında tekelcilik soruşturması başlatmıştı.

Çinli milyardere yakın kaynaklara göre Jack Ma'nın kayıp ya da gözaltında değildi fakat bilinçli olarak ortalarda gözükmüyor ve gizlenerek 'dikkat çekmemeye' çalışıyordu.

Kendisi de eski bir İngilizce öğretmeni olan Jack Ma, Ocak ayında 100 köy öğretmeni ile video konferans görüşmesinde bir araya gelmiş ve Ekim ayından bu yana ilk defa görülmüştü. Çin ve Ma arasındaki gerginliği doğrulayan gelişme ise dün gerçekleşti.

Alibaba Group'un kurucusu Jack Ma Çin devlet gazetesinin girişimci liderler listesinden çıkarıldı. Bu hamle Ma'nın Pekin'in gözünden düştüğü şeklinde yorumlandı.

Çin'in en çok tanınan iş adamı Ma, Shanghai Securities News'in bugün yayımladığı listede yer almazken gazete, Huawei Technologies'den Ren Zhengfei, Xiami'den Lei Jun ve BYD'den Wang Chuanfu'dan övgüyle bahsetti.

Tamirhanede çıkan yangında lüks otomobil zarar gördüKağıthane'de tamirhanede çıkan yangında biri lüks otomobil olmak üzere üç araç zarar gördü. Yangın, kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Gaziantep'te, yasa dışı bahis operasyonu: 18 gözaltı

Gaziantep'te, yasa dışı bahis operasyonu: 18 gözaltı

Binlerce kişiye ödeniyor! Ayda 2 bin 840 lira...

Binlerce kişiye ödeniyor! Ayda 2 bin 840 lira...

Çin'den yeni Jack Ma hamlesi!

Çin'den yeni Jack Ma hamlesi!

Eskişehir'de firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

Eskişehir'de firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

Sıradaki Haber