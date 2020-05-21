Valör ne demek? 100 gram altın alımı valör süresi nedir? BDDK açıkladı!

Valör ne demek? sorusunun cevabı merak ediliyor. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu(BDDK) bir açıklama yaptı. BDDK'nın açıklamasında "Yarından itibaren 100 gram ve üzeri altın alımına 1 gün valör uygulanacak." ifadeleri yer aldı. Valörün aanlamı ise merakla araştırılmaya başlandı.

VALÖR NE DEMEK?

Valör, faiz hesaplamasına başlangıç oluşturan tarihtir. Kredi hesaplarına alacak geçen hareketler için işlemin yapıldığı günü takip eden ilk iş günüdür. Borç geçen işlemler için valör, işlemin yapıldığı gündür.