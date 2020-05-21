BİST 102.6920.52EURO7.480.43USD6.800.13ALTIN379.90-0.47
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEkonomi Haberleri Valör ne demek? 100 gram altın alımı valör süresi nedir? BDDK açıkladı!
    ABONE OL
    21.05.2020 - 15:33 |

    Valör ne demek? 100 gram altın alımı valör süresi nedir? BDDK açıkladı!

    BDDK altın alımları ile ilgili bir açıklama gerçekleştirdi. BDDK'nın açıklamasında yarından itibaren 100 gram ve üzeri altın alımına 1 gün valör uygulanacağı belirtildi. Peki valör ne demek?

    Valör ne demek? 100 gram altın alımı valör süresi nedir? BDDK açıkladı!

    Valör ne demek? sorusunun cevabı merak ediliyor. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu(BDDK) bir açıklama yaptı. BDDK'nın açıklamasında "Yarından itibaren 100 gram ve üzeri altın alımına 1 gün valör uygulanacak." ifadeleri yer aldı. Valörün aanlamı ise merakla araştırılmaya başlandı.

    VALÖR NE DEMEK?

    Valör, faiz hesaplamasına başlangıç oluşturan tarihtir. Kredi hesaplarına alacak geçen hareketler için işlemin yapıldığı günü takip eden ilk iş günüdür. Borç geçen işlemler için valör, işlemin yapıldığı gündür.

    Bursa'da bayram öncesi bankalar önünde uzun kuyruklar oluştuBursa'dan gelen bir son dakika haberine göre, bayram öncesi bankalar önünde uzun kuyruklar oluştu.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Son dakika haberi I Japonya Başbakanı'ndan Türk halkına mesaj

    Son dakika haberi I Japonya Başbakanı'ndan Türk halkına mesaj

    Milyonlarca çalışanı kapsıyor! İzin verilemez, para ödemesi...

    Milyonlarca çalışanı kapsıyor! İzin verilemez, para ödemesi...

    Korkutan tablo! Bilanço ağırlaşıyor...

    Korkutan tablo! Bilanço ağırlaşıyor...

    KKTC, yanlışlıkla yaptığı başvurusunu onaylamıştı, Valilikten iznini aldı

    KKTC, yanlışlıkla yaptığı başvurusunu onaylamıştı, Valilikten iznini aldı

    Sıradaki Haber