Vergi ve SGK prim borçlarına yapılandırma gelecek mi, Sicil affı var mı? Ak Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş açıkladı

Vergi ve SGK prim borcu olan binlerce vatandaş uzun bir süredir 2020 yılı içerisinde yapılandırma olup olmayacağı konusunda araştırmalarını sürdürüyordu. KYK, MTV KDV, ve SGK prim borcu gibi birçok alanda borcu olan vatandaşlar bu yıl içerisinde yeni bir yapılandırmanın olup olmayacağı konusunda araştırmalarını sürdürüyordu. Beklenen açıklama az önce Ak Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş'tan geldi.

Mehmet Muş açıklamalarında yeni istihdam paketinin meclise sunulduğunu ve 43 maddeden oluştuğunu açıklarken Vergi ve SGK prim borçlarının yapılandırılmasına ilişkin bir çalışmamız var açıklamasında bulundu.

MEHMET MUŞ'UN AÇIKLAMALAR ŞU ŞEKİLDE;

"Yurt dışında bulunan para, altın, döviz gibi ekonomik piyasa araçlarının Türkiye'ye getirilmesinin önünü açıyoruz. Bununla ilgili vergi talep edilmeyecek.

Teklifimiz 43 maddeden oluşmaktadır.

Vergi ve SGK prim borçlarında yapılandırma ile ilgili çalışmalarımız var.

Sicil affı ile ilgili çalışmamız yok."