Vergi yapılandırmasının bozulmaması için ilk taksidin ödenmesi şart

Uzatılma kararına göre, 7256 sayılı kanunda yapılandırmaya tabi kurumlara ait tüm borçlar için, Vergi Dairesine, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’na, İl Özel İdareleri’ne ve Belediyelere ve Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) başvurular en geç 31.01.2021 tarihine kadar ancak; 31.01.2021 tarihi resmî tatile rastladığı için 01.02.2021 gün sonuna kadar yapılabilecek. İlk taksit ödemesi ise Vergi Borçları ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’na, İl Özel İdareleri’ne ve Belediyelere bağlı tahsil dairelerine ödenecek olan borçların tamamı veya ilk taksit ödemesi 01.03.2021 tarihine kadar yapılacak. Sosyal Güvenlik Kurumu’na olan borçların tamamı veya ilk taksit ödemeleri ise 31.03.2021 tarihine kadar gerçekleştirilecek.

Türk Sanayici ve İş Adamları Vakfı Vergi Platformu Başkanı Serkan Kumdakcı, “Başvuruların son güne bırakılmaması gerekiyor. Bunun yanında yapılandırmada ilk taksit tarihi 1 Mart’a ötelendi. İlk iki taksitin süresinde ve tam olarak ödenmesi gerekiyor. Aksi takdirde yapılandırma bozulur” dedi.

Kumdakcı, “İlk iki taksitin süresinde ve tam olarak ödenmesi gerekiyor. Bir takvim yılı içerisinde ikiden fazla taksitin ödenmemesi veya eksik ödenmesi durumunda yapılandırma bozulacaktır. Yapılandırma başvuruları 31 Ocak’ta sona eriyor. Başvuruların son güne bırakılmaması adına bu hafta kritik önem arz ediyor. Hem mükelleflerin nefes alması hem de devletin vergi tahsilat hızını artırması açısından söz konusu düzenleme hem mükellefler hem de ülke ekonomisi açısından büyük önem taşıyor” ifadelerini kullandı.