Yapı Kredi 19 adet Stevie ödülü aldı

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Yapı Kredi Genel Müdür Yardımcısı Yakup Doğan, şunları söyledi:



“Dünyayı ve ülkemizi etkileyen pandemi döneminde de dijital bankacılık alanında uluslararası arenada aldığımız ödüllerle Türkiye’nin dijital bankası unvanımızı daha da güçlendiriyoruz. Yenilikçi ruhumuzla, bankacılığın her alanında sınırları kaldıran deneyimlere imza atıyoruz. Zamanın önümüze getirdiği farklı ihtiyaçlara, zamanın ötesinde çözümler üretiyoruz. Son olarak dünyanın en saygın iş dünyası ödül organizasyonlarından biri olan Stevie International Awards’ta elde ettiğimiz büyük başarı, bu alandaki çalışmalarımızı taçlandırmış oldu. Müşterilerimizin hayatını kolaylaştırmak adına geliştirdiğimiz teknolojilerimiz dünya çapında da tescillendi. Bundan sonra da her zaman olduğu gibi var gücümüzle çalışmaya, hayata geçirdiğimiz hizmetlerle müşterilerimizin önündeki sınırları kaldırmaya devam edeceğiz.”



7 altın ödül



Banka Stevie Ödülleri’nde, Yapı Kredi Mobil ile ‘En İyi Kullanıcı Deneyimi’, ‘İşletme & Kurum’, IBAN Okuma ve Hikayeler ile iki kere ‘Deneysel & Yenilik’, Video Bankacılık ile ‘Entegre Mobil Deneyimi’ ve ‘Ödeme Çözümleri’ kategorilerinde Altın Stevie elde etti. Yapıkredi.com.tr ise ‘En İyi Anasayfa’ ile Altın Stevie ödülü aldı.