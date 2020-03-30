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    HaberlerEvdekal Haberleri Akbank Sanat'tan "Cazın Ev Hali" konserleri
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    30.03.2020 - 16:48 |

    Akbank Sanat'tan "Cazın Ev Hali" konserleri

    Akbank Sanat, Nisan ayında kültür sanat etkinliklerini sosyal medya kanallarında sanatseverlerle buluşturacağını açıkladı. Yayınlar, Akbank Sanat'ın resmi sosyal medya hesapları üzerinden gerçekleştirilecek.

    30. Akbank Caz Festivalinin "Yıl Boyu Caz" konserleri “Evin Caz Hali” konserleri ile devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde davul ve performans sanatçısı Berke Can Özcan ile başlayan seri Çağrı Sertel, Ozan Musluoğlu, Barış Demirel - Efe Demiral, Ece Göksu - Can Çankaya ve Serhan Erkol ile Nisan ayında devam edecek. Konserler akşam 19:00’da Akbank Sanat Instagram hesabında canlı yayınlanacak.

    Instagram http://instagram.com/akbanksanat

     AKBANK SANAT CAZ GÜNLERİ KONSERİ

    1 Nisan Çarşamba- Çağrı Sertel - Piyano

    3 Nisan Cuma - Ozan Musluoğlu – Kontrbas

    10 Nisan Cuma – Barış Demirel - Efe Demiral - Gitar - Trompet

    17 Nisan Cuma - Serhan Erkol – Saksafon

    24 Nisan Cuma - Ece Göksu - Can Çankaya – Vokal – Piyano

    Akbank Sanattan Cazın Ev Hali konserleri
    Akbank Sanattan Cazın Ev Hali konserleri


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