20 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı bitti mi? Son gelişmeler neler?

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VE KISITLAMALAR NE ZAMAN KALKACAK? İçişleri Bakanlığı'ndan sokağa çıkma yasağı ve kısıtlamalar hakkında yakın zamanda yapılan bir duyuru yok. Sokağa çıkma yasakları ve kısıtlamalar devam ediyor. Önümüzdeki Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısında konu hakkında Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklama bekleniyor.