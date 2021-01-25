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• 25 Ocak 2021 - 13:29 • Son Güncelleme:

20 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı bitti mi? Son gelişmeler neler?

20 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı belirli saatlerde uygulanıyor. Koronavirüs tablosunun günden güne iyiye gitmesiyle birlikte kısıtlamalarda esneklik olup olmayacağı merak ediliyor. "20 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı bitti mi?" soruları yoğun şekilde yöneltiliyor.

• 25 Ocak 2021 - 13:29 • Son Güncelleme:
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Koronavirüs tablosunda her gün güzel haberler geliyor. Vaka sayıları hızla düşüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan daha önceki Kabine toplantısı sorası kısıtlamalarda esnekliğe gidileceğini sinyalini vermişti. Şimdi tablo iyiye giderken 20 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşların akıbeti merak ediliyor. İşte ayrıntılar...

2SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VE KISITLAMALAR NE ZAMAN KALKACAK

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VE KISITLAMALAR NE ZAMAN KALKACAK?

İçişleri Bakanlığı'ndan sokağa çıkma yasağı ve kısıtlamalar hakkında yakın zamanda yapılan bir duyuru yok. Sokağa çıkma yasakları ve kısıtlamalar devam ediyor. Önümüzdeki Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısında konu hakkında Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklama bekleniyor.

320 YAŞ ALTI VE 65 YAŞ ÜSTÜ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI KALKTI MI

20 YAŞ ALTI VE 65 YAŞ ÜSTÜ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI KALKTI MI?

Sokağa çıkma yasakları hafta içi 21.00-05.00 hafta sonu ise cuma 21.00'den pazartesi 05.00'e kadar sürüyor. 20 yaş altı, hafta içi 13.00-16 saatlerinde 65 yaş üstü vatandaşlar ise 10.00-13.00 saatlerinde sokağa çıkabiliyor.

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