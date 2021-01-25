• 25 Ocak 2021 - 13:29 • Son Güncelleme:
20 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı bitti mi? Son gelişmeler neler?
20 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı belirli saatlerde uygulanıyor. Koronavirüs tablosunun günden güne iyiye gitmesiyle birlikte kısıtlamalarda esneklik olup olmayacağı merak ediliyor. "20 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı bitti mi?" soruları yoğun şekilde yöneltiliyor.
• 25 Ocak 2021 - 13:29 • Son Güncelleme:
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Koronavirüs tablosunda her gün güzel haberler geliyor. Vaka sayıları hızla düşüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan daha önceki Kabine toplantısı sorası kısıtlamalarda esnekliğe gidileceğini sinyalini vermişti. Şimdi tablo iyiye giderken 20 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşların akıbeti merak ediliyor. İşte ayrıntılar...
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