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DHA
â€¢ 18 Åžubat 2021 - 10:00 â€¢ Son GÃ¼ncelleme:

78 ülkeden aldÄ±ÄŸÄ± 2 bin magneti evinde sergiliyor

Bursa'da fotoÄŸrafÃ§Ä± Resul GÃ¼mÃ¼ÅŸ (40), 9 yÄ±lda gittiÄŸi 78 Ã¼lkeden yaklaÅŸÄ±k 2 bin magnet aldÄ±. Magnetleri evinin bir odasÄ±nda sergileyen GÃ¼mÃ¼ÅŸ, Magnetlere verdiÄŸim parayla bir daire alabilirdim. Ä°leride halka aÃ§Ä±k bir yerde sergilemek istiyorum dedi.

DHA
â€¢ 18 Åžubat 2021 - 10:00 â€¢ Son GÃ¼ncelleme:
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Ä°negÃ¶l'de yaÅŸayan fotoÄŸrafÃ§Ä± Resul GÃ¼mÃ¼ÅŸ, 2006 yÄ±lÄ±nda Ä°negÃ¶l FotoÄŸraf Sanat DerneÄŸinin kurulmasÄ±nda Ã¶ncÃ¼ rol oynadÄ±. UÃ§ak fobisini 2012 yÄ±lÄ±nda yenen GÃ¼mÃ¼ÅŸ, aynÄ± yÄ±l ilk kez yurt dÄ±ÅŸÄ±na gitti.

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GÃ¼mÃ¼ÅŸ, aradan geÃ§en 9 yÄ±lda 78 Ã¼lkeye seyahat etti. GÃ¼mÃ¼ÅŸ, gittiÄŸi her yerden magnet aldÄ±. YaklaÅŸÄ±k 2 bin magneti ÅŸimdi evinin bir odasÄ±nda sergiliyor.

3DÃœNYANIN 7 HARÄ°KASINI FOTOÄžRAFLADIM

'DÃœNYANIN 7 HARÄ°KASINI FOTOÄžRAFLADIM'

Kendisini gezgin fotoÄŸrafÃ§Ä± olarak tanÄ±mlayan ResÃ¼l GÃ¼mÃ¼ÅŸ, 2004 yÄ±lÄ±ndan itibaren dijital teknolojiyle beraber fotoÄŸrafÃ§Ä±lÄ±ÄŸÄ± meslek olarak edindim.

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2006 yÄ±lÄ±nda Ä°negÃ¶l FotoÄŸraf Sanat DerneÄŸi'ni kurduk veÂ bir dÃ¶nem baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ± yaptÄ±m. AynÄ± zamanda fotoÄŸraf ve kameramanlÄ±k yÃ¼ksekokul mezunuyum. Åžu ana kadar 78 Ã¼lke dolaÅŸtÄ±m.

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2012de ilk olarak yurt dÄ±ÅŸÄ±na Ã§Ä±ktÄ±m. O yÄ±la kadar uÃ§ak korkum vardÄ±, o yÄ±l yendim. 2012den 2021e kadar yurt dÄ±ÅŸÄ±nda gezilerde fotoÄŸraf Ã§ektim.

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DÃ¼nyada aÅŸaÄŸÄ± yukarÄ± bÃ¼tÃ¼n kÄ±talarÄ± dolaÅŸtÄ±m.Â Gezilecek yerlerde de benim iÃ§in Ã¶nemli olan fotoÄŸraf Ã§ekmemdi, ne Ã§ekeceÄŸimdi. Yani gezmek iÃ§in fotoÄŸraf deÄŸil, fotoÄŸraf iÃ§in gezmek ilkesiyle hareket ettim.Â 

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DÃ¼nyanÄ±n 7 harikasÄ±nÄ± fotoÄŸrafladÄ±m. Åžu anda gelecek olarak baktÄ±ÄŸÄ±mÄ±zda inÅŸallah birkaÃ§ tane daha hayalimde olan yere gideceÄŸim. Ã–zellikli Orta Asya, Ä°ngiltere ve Arjantin hedefimde olan yerler dedi.

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GittiÄŸi yerlerden magnet almayÄ± Ã§ok sevdiÄŸini sÃ¶yleyen GÃ¼mÃ¼ÅŸ,"Gezilerimde fotoÄŸrafÃ§Ä±lÄ±ÄŸÄ±n yanÄ±nda magnet biriktirmeyi ve yÃ¶reye Ã¶zgÃ¼ hediyelik eÅŸyalarÄ± da almayÄ± seviyorum.

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BÃ¶ylelikle kendime geniÅŸ bir yelpaze edinmiÅŸ oluyorum. Åžu ana kadar yaklaÅŸÄ±k 2 bin tane magnet aldÄ±m.

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Bunun yanÄ±nda Ã§eÅŸitli objelerle birlikte neredeyse bir daire parasÄ±na maloldular. AldÄ±klarÄ±mÄ± odamda sergilemeye Ã§alÄ±ÅŸÄ±yorum. Ä°negÃ¶l'de halkÄ±mÄ±zÄ±n gÃ¶receÄŸi ÅŸekilde sergilemek istiyorum diye konuÅŸtu.

11KGB AJANLARINCA SORGULANDIM

'KGB AJANLARINCA SORGULANDIM'

Seyahatlerinde unutulmaz anlar yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±nÄ± da belirten GÃ¼mÃ¼ÅŸ, "2018 yÄ±lÄ±nda dÃ¼nya kupasÄ± iÃ§in Rusyaya gittim. Petersburgdan Murmanska 24 saatlik tren yolculuÄŸu ardÄ±ndan KGB ajanlarÄ± tarafÄ±ndan sorguya alÄ±nmaya baÅŸlandÄ±m.

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Beni bir odaya gÃ¶tÃ¼rdÃ¼ler ve sorular sormaya baÅŸladÄ±lar. Ben de masumane bir ÅŸekilde dÃ¼nya kupasÄ± maÃ§Ä±na geldiÄŸimi sÃ¶yledim ve ikna oldular. Ä°kna olmasalardÄ± sonucu ne olurdu bilmiyordum.

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Ä°ki yanardaÄŸa Ã§Ä±ktÄ±m. Biri Endonezyadaki Bruma YanardaÄŸÄ±, orada Ã§ok heyecanlandÄ±m. Sesi her an patlayacakmÄ±ÅŸ hissi veriyor.Â Orada dronla da Ã§ekim yaptÄ±m ifadelerini kullandÄ±.Â

14Ã‡Ä°N SEDDÄ°NE BAYRAK ASTI

Ã‡Ä°N SEDDÄ°'NE BAYRAK ASTI

Uzak doÄŸu seyahatini unutmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydeden GÃ¼mÃ¼ÅŸ, Benim ideallerimden biri Ã‡in Seddini Ã§ekmekti. Turla gittim. Orada TÃ¼rk bayraÄŸÄ± asmak ve atalarÄ±mÄ±zÄ± temsil etmek nasip oldu dedi.

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