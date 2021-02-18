DHA
â€¢ 18 Åžubat 2021 - 10:00 â€¢ Son GÃ¼ncelleme:
78 ülkeden aldÄ±ÄŸÄ± 2 bin magneti evinde sergiliyor
Bursa'da fotoÄŸrafÃ§Ä± Resul GÃ¼mÃ¼ÅŸ (40), 9 yÄ±lda gittiÄŸi 78 Ã¼lkeden yaklaÅŸÄ±k 2 bin magnet aldÄ±. Magnetleri evinin bir odasÄ±nda sergileyen GÃ¼mÃ¼ÅŸ, Magnetlere verdiÄŸim parayla bir daire alabilirdim. Ä°leride halka aÃ§Ä±k bir yerde sergilemek istiyorum dedi.
DHA
â€¢ 18 Åžubat 2021 - 10:00 â€¢ Son GÃ¼ncelleme:
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Ä°negÃ¶l'de yaÅŸayan fotoÄŸrafÃ§Ä± Resul GÃ¼mÃ¼ÅŸ, 2006 yÄ±lÄ±nda Ä°negÃ¶l FotoÄŸraf Sanat DerneÄŸinin kurulmasÄ±nda Ã¶ncÃ¼ rol oynadÄ±. UÃ§ak fobisini 2012 yÄ±lÄ±nda yenen GÃ¼mÃ¼ÅŸ, aynÄ± yÄ±l ilk kez yurt dÄ±ÅŸÄ±na gitti.
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'DÃœNYANIN 7 HARÄ°KASINI FOTOÄžRAFLADIM'
Kendisini gezgin fotoÄŸrafÃ§Ä± olarak tanÄ±mlayan ResÃ¼l GÃ¼mÃ¼ÅŸ, 2004 yÄ±lÄ±ndan itibaren dijital teknolojiyle beraber fotoÄŸrafÃ§Ä±lÄ±ÄŸÄ± meslek olarak edindim.
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