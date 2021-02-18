Beni bir odaya gÃ¶tÃ¼rdÃ¼ler ve sorular sormaya baÅŸladÄ±lar. Ben de masumane bir ÅŸekilde dÃ¼nya kupasÄ± maÃ§Ä±na geldiÄŸimi sÃ¶yledim ve ikna oldular. Ä°kna olmasalardÄ± sonucu ne olurdu bilmiyordum.