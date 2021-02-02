Geri Dön
MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerEkonomi Haberleri Altın fiyatları 2 Şubat canlı takip listesi: Bugün gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları ne kadar oldu, kaç TL?
• 02 Şubat 2021 - 14:05 • Son Güncelleme:

Altın fiyatları 2 Şubat canlı takip listesi: Bugün gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları ne kadar oldu, kaç TL?

Altın fiyatlarında son günlerde bir düşüş yaşanıyor. Altın fiyatlarında aşağı yönlü hareket yaşanması sonrasında son durumun ne olduğu ise merak edilen konular arasında yer alıyor. Peki 2 Şubat'ta altın ne kadar oldu. İşte gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları son dakika gelişmeleri...

• 02 Şubat 2021 - 14:05 • Son Güncelleme:
1
ABONE OL

Altın fiyatları son dakika gelişmeleri merak ediliyor. Bugün saat 12.18'de gram altın satış fiyatı 424,58 TL oldu. Altın fiyatlarında düşüş yaşanıyor. Bu durum sonrasında çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları merak konusu. İşte 2 Şubat altın fiyatları canlı takip listesi...

22 ŞUBAT ALTIN FİYATLARI

2 ŞUBAT ALTIN FİYATLARI

Gram altın alış fiyatı: 424,50 TL
Gram altın satış fiyatı:424,58 TL
Çeyrek altın alış fiyatı: 687,59 TL

3

Çeyrek altın satış fiyatı: 703,36 TL
Yarım altın alış fiyatı:1.370,88 TL
Yarım altın satış fiyatı: 1.406,71 TL

4

Tam altın alış fiyatı: 2.836,31 TL
Tam altın satış fiyatı:2.908,07 TL

ALTIN FİYATLARI CANLI TAKİP EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ!

İLGİLİ GALERİLER

Sıradaki Galeri

Altın fiyatları 2 Şubat canlı takip listesi: Bugün gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları ne kadar oldu, kaç TL?

Gerçeğini aratmıyor! Ünü yurt dışına da yayıldı...

Son Dakika Haberler: Dev market zincirlerinin soruşturmasında flaş gelişme! Bitiyor...

Biri avukat diğeri öğretmen! İç savaştan kaçıp Türkiye'de bu işi yapıyorlar...