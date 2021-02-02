• 02 Şubat 2021 - 14:05 • Son Güncelleme:
Altın fiyatları 2 Şubat canlı takip listesi: Bugün gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları ne kadar oldu, kaç TL?
Altın fiyatlarında son günlerde bir düşüş yaşanıyor. Altın fiyatlarında aşağı yönlü hareket yaşanması sonrasında son durumun ne olduğu ise merak edilen konular arasında yer alıyor. Peki 2 Şubat'ta altın ne kadar oldu. İşte gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları son dakika gelişmeleri...
• 02 Şubat 2021 - 14:05 • Son Güncelleme:
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Altın fiyatları son dakika gelişmeleri merak ediliyor. Bugün saat 12.18'de gram altın satış fiyatı 424,58 TL oldu. Altın fiyatlarında düşüş yaşanıyor. Bu durum sonrasında çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları merak konusu. İşte 2 Şubat altın fiyatları canlı takip listesi...
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