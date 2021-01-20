AÖL sınavları ne zaman 2021, online mı yapılacak? Açık lise AÖL kayıt yenileme ve sınav tarihleri ile ilgili ayrıntılar...

AÖL KAYIT YENİLEME TARİHLERİ BELLİ OLDU MU? AÖL kayıt yenileme tarihleri henüz belli olmadı. AÖL 1.Dönem Sınav sonuçları belli olduğu zaman 2. Dönem Sınavları için kayıt işlemlerinin başlanması bekleniyor. Konu ile ilgili resmi açıklama gelince detaylar haberde yer alacak.