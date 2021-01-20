• 20 Ocak 2021 - 09:32 • Son Güncelleme:
AÖL sınavları ne zaman 2021, online mı yapılacak? Açık lise AÖL kayıt yenileme ve sınav tarihleri ile ilgili ayrıntılar...
AÖL sınav tarihleri açık lise öğrenciler tarafından merak ediliyor. Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Açık Öğretim Okulları ile ilgili geçtiğimiz günlerde açıklama yaptı. Açık Öğretim Okulları sınav tarihlerinin belli olmasıyla birlikte AÖL sınav tarihleri araştırılmaya başlandı. Peki 2021 AÖL sınavları ne zaman yapılacak, kayıt yenileme tarihleri belli oldu mu?
• 20 Ocak 2021 - 09:32 • Son Güncelleme:
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AÖL sınav tarihleri belli oldu. Koronavirüs nedeniyle 5-6 Aralık tarihinde yapılması planlanan AÖL sınavları ertelenmişti. Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Açık Öğretim Okulları sınav tarihlerini açıkladı. Açık lise öğrencileri merakla sınan ve kayıt yenileme tarihlerini araştırıyorlar. Peki AÖL sınavları ne zaman yapılacak 2021, kayıt yenileme tarihleri nedir?
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