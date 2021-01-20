Geri Dön
MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündem Haberleri AÖL sınavları ne zaman 2021, online mı yapılacak? Açık lise AÖL kayıt yenileme ve sınav tarihleri ile ilgili ayrıntılar...
• 20 Ocak 2021 - 09:32 • Son Güncelleme:

AÖL sınavları ne zaman 2021, online mı yapılacak? Açık lise AÖL kayıt yenileme ve sınav tarihleri ile ilgili ayrıntılar...

AÖL sınav tarihleri açık lise öğrenciler tarafından merak ediliyor. Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Açık Öğretim Okulları ile ilgili geçtiğimiz günlerde açıklama yaptı. Açık Öğretim Okulları sınav tarihlerinin belli olmasıyla birlikte AÖL sınav tarihleri araştırılmaya başlandı. Peki 2021 AÖL sınavları ne zaman yapılacak, kayıt yenileme tarihleri belli oldu mu?

• 20 Ocak 2021 - 09:32 • Son Güncelleme:
1
ABONE OL

AÖL sınav tarihleri belli oldu. Koronavirüs nedeniyle 5-6 Aralık tarihinde yapılması planlanan AÖL sınavları ertelenmişti. Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Açık Öğretim Okulları sınav tarihlerini açıkladı. Açık lise öğrencileri merakla sınan ve kayıt yenileme tarihlerini araştırıyorlar. Peki AÖL sınavları ne zaman yapılacak 2021, kayıt yenileme tarihleri nedir?

2AÖL SINAVLARI NE ZAMAN 2021

AÖL SINAVLARI NE ZAMAN 2021?

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Açık Öğretim Okulları 1. Dönem sınavları 25 Şubat 2021’de, 2. Dönem sınavları 25 Mart’ta başlayacağını açıkladı.

3AÖL SINAVLARI NASIL YAPILACAK

AÖL SINAVLARI NASIL YAPILACAK?

AÖL sınavları çevrim içi ortamlarda yani online olarak gerçekleştirilecek.

4AÖL KAYIT YENİLEME TARİHLERİ BELLİ OLDU MU

AÖL KAYIT YENİLEME TARİHLERİ BELLİ OLDU MU?

AÖL kayıt yenileme tarihleri henüz belli olmadı. AÖL 1.Dönem Sınav sonuçları belli olduğu zaman 2. Dönem Sınavları için kayıt işlemlerinin başlanması bekleniyor. Konu ile ilgili resmi açıklama gelince detaylar haberde yer alacak.

İLGİLİ GALERİLER

Sıradaki Galeri

Son dakika: Asgari ücret sonrası bir artış daha! Nefes aldırdı

20 Ocak altın fiyatları ne kadar oldu, kaç TL? Gram, çeyrek, yarım ve tam altın alış-satış fiyatları canlı takip listesi!

Son dakika: Türk mühendisler yaptı! Suya indirildi...

Son dakika: Dünyayı uyutan Türk! 130 ülke peşinde...

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet