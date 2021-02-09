• 09 Şubat 2021 - 09:35 • Son Güncelleme:
Aşı randevusu nasıl alınır? Koronavirüs aşı randevusu alma işlemi: mhrs.gov.tr - enabiz.gov.tr
Dünya çapında ve ülkemizde devam eden koronavirüs salgınına karşı çalışmalar her geçen gün artıyor. Geçtiğimiz tarihlerde sağlık çalışanlarının aşılanması ardından 75 yaş üzeri vatandaşlara aşı sırası geldi. Fakat aşı vurulmak için öncesinde aşı randevusu alınması gerektiği yetkililer tarafından duyuruldu. Peki Aşı randevusu nasıl alınır? İşte Koronavirüs aşı randevusu alma işlemi mhrs.gov.tr - enabiz.gov.tr internet sitelerine erişim linki haberimizde...
• 09 Şubat 2021 - 09:35 • Son Güncelleme:
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Koronavirüs salgınının önüne geçmek için uygulanmaya başlayan önlemlerden biri de aşılama. Risk grubundaki kişilere göre sıralanan aşılama öncelikle sağlık çalışanlarından başladı. Ardından 75 yaş üzerine geçti. Şu sıralar 75 yaş üzeri vatandaşlar için aşı randevusu almak isteyenler, aşı randevusu nasıl alınır sorusuna detaylı cevap arıyor. MHRS ve e-Devlet üzerinden alınabilen aşı randevusu alma işlemini adım adım haberimizde sıraladık.
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AŞI RANDEVUSU NASIL ALINIR?
MHRS veya e - Devlet sayfasını açın, ardından T.C kimlik numaranız ve şifrenizi isteyen bir ekran karşınıza çıkacak onları doldurun. Sisteme giriş yaparak aşı hakkınızın olup olmadığını sorgulamanız gerekiyor. Bir sonraki adım ise hastane ve hekim seçimi yapabiliyorsunuz.
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