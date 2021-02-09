Aşı randevusu nasıl alınır? Koronavirüs aşı randevusu alma işlemi: mhrs.gov.tr - enabiz.gov.tr

KORONAVİRÜS AŞI SIRALAMASI Birinci aşamada sağlık kurumlarında çalışanlar aşılandı. Ardından 90 yaş üstü vatandaşların aşılanması yapıldı. Bakan Koca'nın Bilim Kurulu toplantısı sonrası yaptığı açıklama ile 75 yaş ve üstü vatandaşların aşıları randevu ile yapılmaya başlandı.Sonrasında 65 yaş üstü bireyler aşılanacak.İkinci aşamada öncelikli sektörler aşı olacak. Bakanlıklar, kritik görevlerdeki kişiler, cezaevleri, eğitim sektörü, gıda sektörü ve 60-64 yaş arası bireyler. Ardından 50-64 yaş arası kişiler.Üçüncü aşamada, kronik hastalığı olan kişiler ve diğer yaş grupları.Dördüncü aşamada ise aşılanma sırası geldiği halde zamanında aşı yaptırmayanlar aşılanacak.