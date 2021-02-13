• 13 Şubat 2021 - 10:36 • Son Güncelleme:
Bugün Kandil mi 13 Şubat 2021 Cumartesi? Bugün ne kandil mi var, ne kandili? Diyanet Dini günler takvimi
Bugün kandil mi sorusuna cevap arayan vatandaşlar için 13 Şubat 2021 Cumartesi gününe dair tüm merak edilenleri bir araya getirdik. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2021 Dini Günler takvimini de haberimize ekledik. Peki bugün kandil mi var, ne kandili?
• 13 Şubat 2021 - 10:36 • Son Güncelleme:
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13 Şubat 2021 Cumartesi günü Üç ayların başlamasıyla birlikte 'kandil mi' 2021 kandil tarihleri' soruları peş peşe araştırılmaya başladı. Kandil günlerini önceden bilmek ve ona göre oruç tutma planı yapmak isteyenler yada ailesinin, akrabalarının, arkadaşlarının kandilini kutlamak isteyenler günün anlam ve öneminden haberdar olmak istiyor. İşte 13 Şubat ne kandili sorusunun yanıtı...
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KANDİL TARİHLERİ 2021
2021 Yılının ilk kandili Regaib Kandili'dir. 18 Şubat 2021 Perşembe günü idrak edilecektir.
2021 Yılının ikinci kandili Miraç Kandili'dir. 10 Mart 2021 Çarşamba günü idrak edilecektir.
2021 Yılının üçüncü kandili Berat Kandili'dir. 27 Mart 2021 Cumartesi günü idrak edilecektir.
2021 Yılında Kadir Gecesi 8 Mayıs Cumartesi günü idrak edilecektir.
2021 Yılının son kandili ise Mevlit Kandili'dir. 17 Ekim 2021 Pazar günü idrak edilecektir.
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KANDİL GÜNLERİNİN ÖNEMİ NEDİR? REGAİB KANDİLİ ÖNEMİ
Regaip kandili bilhassa 18. asırda, tekke ve zaviyelerde gösterişli törenlerle kutlanmış, tasavvuf ehli olan şairlerce bu gece için "regaibiye" denilen şiirler yazılmıştır. Reg,ib gecelerinde dua etmek, tevbe ve istiğfarda bulunmak, bu geceyi kutsal kabul ederek çeşitli ibadetlerle geçirmek, genel olarak alimler arasında kabul görmüştür.Bazı rivayetlerde bu gecenin isminin meleklerle telaffuz edildiği ifade edilir. Regaip kelimesi, güzel şeyleri arzu etmek, istemek, elde etmeye gayret etmek anlamlarına gelir. Bu gece ibadet edenin, tövbe edenin arzularının verileceği ümit edilir.Recep ayının fazileti iyilik ayı: Regaip gecesinin içinde olduğu Recep ayında bolca oruç tutulmalıdır. Bu aya 'Recebü'l-asabb' da denilmiştir. Yani; iyiliklerin isabet ettiği Recep ayı. Recep ayına 'tövbe' ismi de konulmuştur. Mümin bu ayda ve özellikle de Regaip Kandili'nde günahlarını bolca kendine itiraf edip tövbe etmelidir.
MİRAÇ KANDİLİ ÖNEMİ
Miraç kelime olarak “Yükselmek – Göğe Yükselmek” anlamını taşır. Miraç Kandili, peygamberin Mirac’a yükseldiği gecenin idrak edildiği gün olarak biliniyor. Peygamberin Mirac’a yükseldiği kutsal günle ilgili Diyanet’ten yapılan açıklamalar ise şöyle; Miraç, Mekke döneminde, risaletin zor zamanlarında, Sevgili Peygamberimizin, bir gece, Mescidi Haramdan Mescid-i Aksa’ya, oradan da semaya yaptığı ve Yüce Yaratan’ın sonsuz kudretinin eserlerini temaşa ettiği hikmet yüklü yolculuğu ifade etmektedir.Bu gece, Kur’an-ı Kerimde; “ Kendisine ayetlerimizden bir kısmını gösterelim diye kulunu bir gece Mescidi Haramdan, çevresini bereketlendirdiğimiz Mescidi Aksa’ya götüren Allah’ın şanı ne yücedir. Hiç şüphesiz o, layıkıyla işitendir, hakkıyla bilendir.” şeklinde beyan edilmektedir.Yeryüzünün iki mübarek mabedi olan, Mescid-i Harâm ve Mescid-i Aksâ’dan göklere uzanan bu kutlu yolculuk, Peygamberimizin şahsında insanlığın önüne açılan büyük bir ufuk, Allah’ın rahmetine, azametine ve kudretine görkemli bir şahitlik, varlığın özüne ve anlamına yapılan ciddi ve samimi bir yolculuktur.
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