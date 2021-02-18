• 18 Şubat 2021 - 08:54 • Son Güncelleme:
Bugün ne kandili, bugün kandil mi? Kandil tarihleri arasında 18 Şubat Perşembe hangi kandil idrak ediliyor?
Bugün ne kandili sorusuna cevap arayanlar için haberimizde detaylı bilgiye yer verdik. Sabahın ilk ışıklarında telefonuna kandil mesajları düşen vatandaşlar, bugün kandil mi, bugün ne kandili sorularını araştırmaya başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı kandil tarihleri arasında 18 Şubat Perşembe hangi kandil idrak ediliyor? İşte cevabı...
• 18 Şubat 2021 - 08:54 • Son Güncelleme:
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