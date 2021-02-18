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• 18 Şubat 2021 - 08:54 • Son Güncelleme:

Bugün ne kandili, bugün kandil mi? Kandil tarihleri arasında 18 Şubat Perşembe hangi kandil idrak ediliyor?

Bugün ne kandili sorusuna cevap arayanlar için haberimizde detaylı bilgiye yer verdik. Sabahın ilk ışıklarında telefonuna kandil mesajları düşen vatandaşlar, bugün kandil mi, bugün ne kandili sorularını araştırmaya başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı kandil tarihleri arasında 18 Şubat Perşembe hangi kandil idrak ediliyor? İşte cevabı...

• 18 Şubat 2021 - 08:54 • Son Güncelleme:
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Her yıl olduğu gibi bu yıl da kandiller idrak edilecek. Kandil günlerinde bol bol ibadet yaparak af dilenecek. İslam alemi için büyük anlam ve önem taşıyan mübarek üç aylar başladı. Recep, Şaban ve Ramazan ayından oluşan üç aylarda kandil günleri de idrak edilecek. Peki kandil tarihleri 2021 ne zaman? Bugün kandil mi? İşte Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan kandil tarihleri 2021 takvimi haberimizde...

2BUGÜN KANDİL Mİ BUGÜN NE KANDİLİ

BUGÜN KANDİL Mİ? BUGÜN NE KANDİLİ?

Bugün kandil. 18 Şubat 2021 Perşembe günü Regaib Kandili'ni idrak ediyoruz.

3KANDİL TARİHLERİ 2021 TAKVİMİ - REGAİB KANDİLİ

KANDİL TARİHLERİ 2021 TAKVİMİ - REGAİB KANDİLİ

REGAİP KANDİLİ: 2021 Yılının ilk kandili Regaib Kandili'dir. 18 Şubat 2021 Perşembe günü idrak edilecektir.

4MİRAÇ KANDİLİ:

MİRAÇ KANDİLİ:

MİRAÇ KANDİLİ: 2021 Yılının ikinci kandili Miraç Kandili'dir. 10 Mart 2021 Çarşamba günü idrak edilecektir.

5BERAT KANDİLİ:

BERAT KANDİLİ:

2021 Yılının üçüncü kandili Berat Kandili'dir. 27 Mart 2021 Cumartesi günü idrak edilecektir.

6KADİR GECESİ:

KADİR GECESİ:

2021 Yılında Kadir Gecesi 8 Mayıs Cumartesi günü idrak edilecektir.

7MEVLİT KANDİLİ:

MEVLİT KANDİLİ:

2021 Yılının son kandili ise Mevlit Kandili'dir. 17 Ekim 2021 Pazar günü idrak edilecektir.

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