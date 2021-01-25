DHA
• 25 Ocak 2021 - 13:58 • Son Güncelleme:
Çılgın fotoğrafçının sıra dışı anları nefes kesiyor
Rizeli fotoğraf sanatçısı Resul Çelik, Türkiye'nin ardından dünyayı gezerek doğaya, yaşama ve kültürel hayata dair fotoğraflar çekiyor.
DHA
• 25 Ocak 2021 - 13:58 • Son Güncelleme:
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Pandemiden dolayı gezilerine ara veren Çelik, 192 ülkeye ulaşmayı amaçlıyor. Gittiği ülkelerde çılgın denemeler gerçekleştiren, dev kayalara tırmanan, timsahların arasına giren, zirvelere tırmanan, köprülerin ayaklarına çıkan, buzlu sulara giren sıra dışı fotoğrafçının en renkli anları ilgi çekiyor.
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