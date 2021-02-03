Dijital göçmenlerin durağı Madeira adası

265 bin kişinin yaşadığı ada, Portekiz'e bağlı olması sebebiyle aynı zamanda Avrupa Birliği toprağı da kabul ediliyor. Hatta burası Avrupa Birliği'nin en güneybatıdaki topraklarından biri olma özelliği de taşımaktadır. Pandemi nedeniyle son bir yılı sessiz ve sakin geçirse de Madeira senede ortalama bir milyon turisti ağırlayan bir ada olma özelliği de taşıyordu.