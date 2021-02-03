• 03 Şubat 2021 - 15:50 • Son Güncelleme:
Dijital göçmenlerin durağı Madeira adası
Tüm dünyayı etkileyen salgınla birlikte dijitalleşme hız kazanırken bu süreci çok öncesinden öngören Madeire adası dijital göçmenlik projesini başlatmıştı. Atlas Okyanusu'nda Fas açıklarında Portekiz'e bağlı özerk bir ada olan Madeire, doğal güzellikleri, volkanik yapısı ve yemyeşil doğasıyla ziyaretçilerini kendisine hayran bırakmayı başarıyor. Şimdi bu küçük ve sevimli yerleşim, yaptıkları start-up işlerle dikkat çeken isimleri Madeira'ya davet edip onlara göçmenlik hakkı tanıyor.
• 03 Şubat 2021 - 15:50 • Son Güncelleme:
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Madeira, Portekiz'in Azor Adaları ile birlikte iki özerk bölgesinden biri. Tıpkı Azor Adaları gibi Atlas Okyanusu'nda yer alan Madeira adası, Portekiz anakarasına 400 kilometre uzaklıkta yer almaktadır. Portekiz'in çok daha güneyinde, Fas açıklarında ye alan Madeira, volkanik yapısı ve doğal güzellikleriyle dikkat çeken, ziyaretçilerine kendisine hayran bırakan bir ada.
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265 bin kişinin yaşadığı ada, Portekiz'e bağlı olması sebebiyle aynı zamanda Avrupa Birliği toprağı da kabul ediliyor. Hatta burası Avrupa Birliği'nin en güneybatıdaki topraklarından biri olma özelliği de taşımaktadır. Pandemi nedeniyle son bir yılı sessiz ve sakin geçirse de Madeira senede ortalama bir milyon turisti ağırlayan bir ada olma özelliği de taşıyordu.
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Portekizliler arasında "okyanusun incisi" olarak adlandırılan Madeira, sahip olduğu doğal güzellikleriyle ziyaretçilerini kendisine hayran bırakıyor. Volkanik bir yapıya sahip olan ada, aynı zamanda bol yağışlı iklimi nedeniyle gür bir bitki örtüsüne de sahiptir. Bu küçük ada son dönemde dijital göçmenlik projesiyle gündemde.
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