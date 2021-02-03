Doğanın kalbi Kızılırmak Deltası'nda atıyor

"Samsun'da 359 kuş türünün yanı sıra develer, yılkı atları, balık ve manda varlığı ile öne çıkan, endemik bitki türlerine sahip Kızılırmak Deltası, kendi alanında dünyanın korunabilmiş en güzel yerlerinden bir tanesi." diyen Topaloğlu, "İlçe olarak, Kızılırmak Deltası'nın güzelliklerinin farkındayız ve doğal yapıyı korumak için sahip çıkıyoruz. Böylesine güzel bir yer olan Kızılırmak Deltası'nı korumak en büyük görev ve sorumluluğumuzdur." ifadesinde bulundu.