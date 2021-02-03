AA
• 03 Şubat 2021 - 14:31 • Son Güncelleme:
Doğanın kalbi Kızılırmak Deltası'nda atıyor
19 Mayıs Belediye Başkanı Osman Topaloğlu: "Samsun'da 359 kuş türünün yanı sıra develer, yılkı atları, balık ve manda varlığı ile öne çıkan, endemik bitki türlerine sahipKızılırmak Deltası, kendi alanında dünyanın korunabilmiş en güzel yerlerinden bir tanesi" dedi.
AA
• 03 Şubat 2021 - 14:31 • Son Güncelleme:
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UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan, 359 kuş türünün yanı sıra develer, yılkı atları ve manda varlığı ile öne çıkan, endemik bitki türlerine sahip Kızılırmak Deltası, doğal yaşam zenginliği ile öne çıkıyor.
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"Samsun'da 359 kuş türünün yanı sıra develer, yılkı atları, balık ve manda varlığı ile öne çıkan, endemik bitki türlerine sahip Kızılırmak Deltası, kendi alanında dünyanın korunabilmiş en güzel yerlerinden bir tanesi." diyen Topaloğlu, "İlçe olarak, Kızılırmak Deltası'nın güzelliklerinin farkındayız ve doğal yapıyı korumak için sahip çıkıyoruz. Böylesine güzel bir yer olan Kızılırmak Deltası'nı korumak en büyük görev ve sorumluluğumuzdur." ifadesinde bulundu.
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