Burası 'dünyanın çatısı' olarak biliniyor

Çok sayıda Hollywood filmine de konu olan bu dağcı hikâyeleri dünya genelinde de büyük bir ilgiyle karşılanmakta. Nepal'in Güney Col bölgesi Everest Dağı'na tırmanış gerçekleştirmek için en kolay geçit olma özelliği taşımaktadır. Ancak elbette bu tırmanış için profesyonel olmak gerekiyor.