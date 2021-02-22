• 22 Şubat 2021 - 05:02 • Son Güncelleme:
Burası 'dünyanın çatısı' olarak biliniyor
Dünyanın çatısı olarak anılan Asya ülkesi Nepal, kendisine has kültürü, zorlu yaşam koşulları ve elbette ki dağlarıyla dikkat çekiyor. Bu küçük Asya ülkesinin tamamını kaplayan Himalaya dağlarından biri olan ve dünyanın en yükseği unvanına sahip Everest, ülkenin sembolü konumunda.
• 22 Şubat 2021 - 05:02 • Son Güncelleme:
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Dünyanın çatısı olarak da adlandırılan Nepal, biraz da coğrafi koşullarından ötürü dış dünyayla yakın döneme kadar bağları zayıf bir vaziyetteydi. 8848 metre yüksekliğindeki Everest'e ev sahipliği yapan Nepal, federal bir cumhuriyettir. Ülkenin resmi dili de Sanskritçedir.
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1769 yılında Katmandu'yu ele geçiren Gurkalardan sonra bölge Nepal olarak anılmaya başlandı. Gurkalar dönemi aynı zamanda başta Katmandu olmak üzere Nepal'in geneli için de en görkemli dönemdi. Bu devirde inşa edilen yapılar günümüzde de tüm ihtişamını yansıtmakta.
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