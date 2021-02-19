Dünyanın en pahalı kentleri

Hong Kong Bu nüfus yoğunluğu ve yaşanılabilir alanların azlığı Hong Kong'da çok katlı binaların birbiri ardına yükselmesine neden oldu. Dünyada en çok gökdelene sahip kentlerden biri olan Hong Kong yeme içme fiyatlarıyla da pahalı olarak nitelendirilebilecek bir konumda.