• 19 Şubat 2021 - 02:20 • Son Güncelleme:
Dünyanın en pahalı kentleri
The Economist Intelligence Unit 2020 yılının en pahalı kentlerini belirledi. Konut fiyatları, ulaşım, eğitim, sağlık gibi hizmetlerin erişilebilirliği gibi kıstaslar göz önünde tutulup oluşturulan listenin zirvesinde Fransa'nın başkentiParis ve Hong Kong yer alıyor. Daha önce listede sıklıkla yer bulan Londra, Oslo ve Milan ise bu kez ilk 10'da yer almadı. İşte Avrupa şehirlerinin ağırlıkta olduğu dünyanın 2020 yılında en pahalı kentleri sıralaması.
• 19 Şubat 2021 - 02:20 • Son Güncelleme:
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Pandemi gölgesinde geçen 2020 yılında küresel ekonomik durgunluk sürerken bazı kentlerdeki fiyatlar da bu doğrultuda daha da arttı. The Economist Intelligence Unit'in yaptığı araştırmaya göre dünyanın en pahalı kentleri listesinde bu yıl zirvede Paris ve Hong Kong var. İşte listenin geri kalanı.
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Hong Kong
1999 yılında Birleşik Krallık'tan Çin'e bağlı özerk bir yönetim bölgesi statüsüyle bağlanan Hong Kong dünyanın en pahalı kentleri listesinde zirveyi Paris ile paylaşıyor. Hong Kong özellikle uçuk konut fiyatlarıyla ünlü bir kent. Bunun başlıca nedeni çok yoğun bir nüfusun dar bir alanda yaşaması.
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Zürih, İsviçre
Bu kez rotamız yeniden Avrupa. Karşımızda dünyanın en müreffeh ülkelerinden biri olan İsviçre'nin en büyük şehri Zürih. Burası aynı zamanda dünyanın en pahalı restoranlarına da ev sahipliği yapan bir şehir.
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Singapur
Singapur dünyanın en küçük ülkelerinden biri. Hatta gerçek bir şehir devleti özelliğine sahip bir yer. Uzak Doğu'nun bu ilginç ülkesi ilginç yasakları kadar güçlü ekonomisiyle de adından söz ettiriyor. Singapur, dünya genelinde kişi başı gelirin en yüksek olduğu ülkelerden biri olma özelliği taşıyor.
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Kopenhag, Danimarka
Danimarka'nın başkenti Kopenhag aynı zamanda dünyanın en yaşanılabilir şehirlerinden biri olarak da öne çıkıyor. Yüksek yaşam standartlarına sahip kent, stressiz yönüyle dikkat çekiyor. Bir kentte olması gereken her şeyi bünyesinde barındıran Kopenhag öte yandan pahalılığıyla da ünlü.
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Los Angeles, ABD
ABD'den listeye giren ikinci kent olan Los Angeles, dünyada sinemanın kalbinin attığı kent olarak biliniyor. Hollywood'taki film stüdyoları nedeniyle her yıl yüzlerce filmin çekildiği kent ünlü isimler için de bir mesken konumunda.
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