Dünyanın en pahalı kentleri

New York, ABD Avrupa'dan Kuzey Amerika'ya geçiyoruz. Dünyanın finans merkezi Amerikan filmlerinin olmazsa olmaz seti New York, sayısız yapıma, şarkıya ve romana konu olmuş bir kent. Dünyada gökdelen kavramının ilk ortaya çıktığı şehir olan New York, günümüzde turistlerin de ilgi odağı.