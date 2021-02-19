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• 19 Şubat 2021 - 02:20 • Son Güncelleme:

Dünyanın en pahalı kentleri

The Economist Intelligence Unit 2020 yılının en pahalı kentlerini belirledi. Konut fiyatları, ulaşım, eğitim, sağlık gibi hizmetlerin erişilebilirliği gibi kıstaslar göz önünde tutulup oluşturulan listenin zirvesinde Fransa'nın başkentiParis ve Hong Kong yer alıyor. Daha önce listede sıklıkla yer bulan Londra, Oslo ve Milan ise bu kez ilk 10'da yer almadı. İşte Avrupa şehirlerinin ağırlıkta olduğu dünyanın 2020 yılında en pahalı kentleri sıralaması.

• 19 Şubat 2021 - 02:20 • Son Güncelleme:
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Pandemi gölgesinde geçen 2020 yılında küresel ekonomik durgunluk sürerken bazı kentlerdeki fiyatlar da bu doğrultuda daha da arttı. The Economist Intelligence Unit'in yaptığı araştırmaya göre dünyanın en pahalı kentleri listesinde bu yıl zirvede Paris ve Hong Kong var. İşte listenin geri kalanı.

2Paris, Fransa

Paris, Fransa

Dünyanın en çok turist çeken kentleri listesinde zirvede yer alan Paris, 2020'de dünyanın en pahalı kenti olarak da karşımıza çıkıyor. Barınma, ulaşım, dışarıda yemek yeme gibi ölçütler göz önünde alınarak hazırlanan listede Paris kendisine zirvede yer buldu.

3Paris, Fransa

Paris, Fransa

Dünyanı en romantik şehirlerinden biri kabul edilen ve her yıl milyonlarca turisti ağırlayan Paris, fiyatlarının pahalılığıyla da dikkat çekiyor. Otelde konaklamak, dışarıda yemek yemek veya bir kahve içmek diğer kentlerle kıyaslandığında Paris'i bir adım öne çıkarıyor.

4Hong Kong

Hong Kong

1999 yılında Birleşik Krallık'tan Çin'e bağlı özerk bir yönetim bölgesi statüsüyle bağlanan Hong Kong dünyanın en pahalı kentleri listesinde zirveyi Paris ile paylaşıyor. Hong Kong özellikle uçuk konut fiyatlarıyla ünlü bir kent. Bunun başlıca nedeni çok yoğun bir nüfusun dar bir alanda yaşaması.

5Hong Kong

Hong Kong

Bu nüfus yoğunluğu ve yaşanılabilir alanların azlığı Hong Kong'da çok katlı binaların birbiri ardına yükselmesine neden oldu. Dünyada en çok gökdelene sahip kentlerden biri olan Hong Kong yeme içme fiyatlarıyla da pahalı olarak nitelendirilebilecek bir konumda.

6Zürih, İsviçre

Zürih, İsviçre

Bu kez rotamız yeniden Avrupa. Karşımızda dünyanın en müreffeh ülkelerinden biri olan İsviçre'nin en büyük şehri Zürih. Burası aynı zamanda dünyanın en pahalı restoranlarına da ev sahipliği yapan bir şehir.

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Dünyanın önde gelen bankacılık merkezlerinden biri olan Zürih'te bir çekim merkezi olması nedeniyle özellikle de kent merkezinde konut fiyatları da bir hayli yüksek. Tabii, İsviçrelilerin yüksek yaşam standartları nedeniyle bu durum onlar açısında büyük bir sorun teşkil etmiyor.

8Singapur

Singapur

Singapur dünyanın en küçük ülkelerinden biri. Hatta gerçek bir şehir devleti özelliğine sahip bir yer. Uzak Doğu'nun bu ilginç ülkesi ilginç yasakları kadar güçlü ekonomisiyle de adından söz ettiriyor. Singapur, dünya genelinde kişi başı gelirin en yüksek olduğu ülkelerden biri olma özelliği taşıyor.

9Singapur

Singapur

Bununla birlikte Singapur aynı zamanda dünyanın en pahalı şehirlerinden de biri. Küçük bir ülke olmasının yanı sıra nüfus yoğunluğunun yüksek olması kentte konut fiyatlarının geçtiğimiz yıllarda artmasına bununla beraber de çok sayıda gökdelenin inşa edilmesi sonucunu da doğurdu.

10Osaka, Japonya

Osaka, Japonya

Dünyanın en şehirleşmiş ülkelerinden biri olan Japonya, yoğun teknoloji kullanımın yanı sıra kalabalık kentleriyle de hafızalarda yer alıyor. Ülkenin en büyük şehirlerinden biri olan Osaka ise, Japonya'nın yanı sıra dünyanın da en pahalı kentlerinden biri olarak öne çıkıyor.

11Osaka, Japonya

Osaka, Japonya

Nüfus olarak Tokyo'dan küçük olmakla birlikte yaklaşık 20 milyon insanın yaşadığı Osaka, konut, ulaşım gibi konularda dünyanın pek çok şehrini geride bırakıyor. Kent, bu açıdan Uzak Doğu'nun da en pahalı şehirlerinden biri olarak dikkat çekiyor.

12Tel Aviv, İsrail

Tel Aviv, İsrail

Yakın zamanlara kadar küçük bir kasaba olan Tel Aviv yarım yüzyılda hem İsrail'in en büyük kenti oldu hem de Orta Doğu'nun en gelişmiş şehri kimliği kazandı. Gökdelenlerinin yanı sıra planlı kentleşmesiyle de dikkat çeken Tel Aviv pahalılığıyla da dünyanın gündeminde.

13Tel Aviv, İsrail

Tel Aviv, İsrail

Akdeniz kıyısında yer alan ve yılın büyük bölümünü güneşli geçiren Tel Aviv, bu yönüyle turistleri de cezbederken konaklama ve yeme-içme fiyatlarıyla da ziyaretçilerine zor anlar yaşatabiliyor.

14Cenevre, İsviçre

Cenevre, İsviçre

Zürih ile birlikte İsviçre'nin listede yer alan iki kentinden biri olan Cenevre, dünyanın en yaşanılabilir şehirleri arasında da gösteriliyor. Leman Gölü kıyısında yer alan Cenevre, mimarisi ve doğasıyla ziyaretçilerini kendisine hayran bırakmayı gayet güzel bir şekilde başarıyor.

15Cenevre, İsviçre

Cenevre, İsviçre

Ancak Cenevre öte yandan yüksek fiyatlar ve pahalılığıyla dünya çapında bir şöhrete sahip. İsviçre'nin sahip olduğu yüksek yaşam standartlarıyla doğru orantılı olarak fiyatların da yüksek olduğu şehirde turistler zorluk yaşıyor.

16New York, ABD

New York, ABD

Avrupa'dan Kuzey Amerika'ya geçiyoruz. Dünyanın finans merkezi Amerikan filmlerinin olmazsa olmaz seti New York, sayısız yapıma, şarkıya ve romana konu olmuş bir kent. Dünyada gökdelen kavramının ilk ortaya çıktığı şehir olan New York, günümüzde turistlerin de ilgi odağı.

17New York, ABD

New York, ABD

En çok görülmek istenen şehirlerden biri olma özelliği taşıyan New York, fiyatlarının pahalılığıyla da dikkat çekiyor. Kent özellikle konut konusunda yüksek fiyatlarıyla biliniyor. Bunun nedeni diğer şehirlerde de gördüğümüz gibi kısıtlı bir alanda çok sayıda insanın yaşaması.

18Kopenhag, Danimarka

Kopenhag, Danimarka

Danimarka'nın başkenti Kopenhag aynı zamanda dünyanın en yaşanılabilir şehirlerinden biri olarak da öne çıkıyor. Yüksek yaşam standartlarına sahip kent, stressiz yönüyle dikkat çekiyor. Bir kentte olması gereken her şeyi bünyesinde barındıran Kopenhag öte yandan pahalılığıyla da ünlü.

19Kopenhag, Danimarka

Kopenhag, Danimarka

Satın alma gücü bakımından dünyanın önde gelen ülkelerinden biri olan Danimarka'nın başkentinde fiyatlar da bununla doğru orantılı olarak yüksek. Bu durum ortalama bir Danimarkalı için çok sorun teşkil etmese de Kopenhag'a gelen turistleri oldukça zorlayan bir durum.

20Los Angeles, ABD

Los Angeles, ABD

ABD'den listeye giren ikinci kent olan Los Angeles, dünyada sinemanın kalbinin attığı kent olarak biliniyor. Hollywood'taki film stüdyoları nedeniyle her yıl yüzlerce filmin çekildiği kent ünlü isimler için de bir mesken konumunda.

21Los Angeles, ABD

Los Angeles, ABD

Amerika'nın en zengin bölgelerinden biri olan Los Angeles'ta birbirinden ünlü isimler birbirleriyle komşu. Ancak bu ünlü isimlerle komşu olabilmenin maliyeti de milyon dolarlarla ölçülüyor. Los Angeles dünya üzerinde konut fiyatlarının en pahalı olduğu kentlerden biri.

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