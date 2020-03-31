Dünyanın en tehlikeli 10 kenti

Acapulco, Meksika Listede Meksika'dan bir diğer kent de Acapulco. 857,883 kişinin yaşadığı kentte geçtiğimiz yıl 948 cinayet vak'ası yaşandı. Buna göre Acapulco'da yaşayan her yüz bin kişiden 111'i cinayet kurbanı.