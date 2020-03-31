• 31 Mart 2020 - 14:00 • Son Güncelleme:
Dünyanın en tehlikeli 10 kenti
Suçun kol gezdiği, cinayet ve çatışmaların korkunç boyutlara ulaştığı kentler hem orada yaşayanlar hem de turistler için travmalara yol açıyor. Yapılan araştırmalar bu konuda Güney Amerika'nın en tehlikeli yer olduğu sonucunu ortaya çıkardı. İşte suç oranlarının çok yüksek seviyelerde olduğu ve kötü şöhrete sahip dünyanın en tehlikeli 10 kenti...
• 31 Mart 2020 - 14:00 • Son Güncelleme:
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Tijuana, Meksika
1,909,424 kişinin yaşadığı Tijuana'da geçtiğimiz yıl 2640 cinayet gerçekleşti. Bu veriye göre Tijuana'da yaşayan her yüz bin kişiden 138'inin hayatı cinayet nedeniyle son buldu. Bu rakamlar nedeniyle Tijuana dünyanın en tehlikeli yeri.
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