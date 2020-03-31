Geri Dön
MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerTatil Haberleri Dünyanın en tehlikeli 10 kenti
• 31 Mart 2020 - 14:00 • Son Güncelleme:

Dünyanın en tehlikeli 10 kenti

Suçun kol gezdiği, cinayet ve çatışmaların korkunç boyutlara ulaştığı kentler hem orada yaşayanlar hem de turistler için travmalara yol açıyor. Yapılan araştırmalar bu konuda Güney Amerika'nın en tehlikeli yer olduğu sonucunu ortaya çıkardı. İşte suç oranlarının çok yüksek seviyelerde olduğu ve kötü şöhrete sahip dünyanın en tehlikeli 10 kenti...

• 31 Mart 2020 - 14:00 • Son Güncelleme:
1Tijuana, Meksika
ABONE OL

Tijuana, Meksika

1,909,424 kişinin yaşadığı Tijuana'da geçtiğimiz yıl 2640 cinayet gerçekleşti. Bu veriye göre Tijuana'da yaşayan her yüz bin kişiden 138'inin hayatı cinayet nedeniyle son buldu. Bu rakamlar nedeniyle Tijuana dünyanın en tehlikeli yeri.

2Acapulco, Meksika

Acapulco, Meksika

Listede Meksika'dan bir diğer kent de Acapulco. 857,883 kişinin yaşadığı kentte geçtiğimiz yıl 948 cinayet vak'ası yaşandı. Buna göre Acapulco'da yaşayan her yüz bin kişiden 111'i cinayet kurbanı.

3Caracas, Venezuela

Caracas, Venezuela

Venezuala'nın başkenti Caracas'ta geçtiğimiz yıl 2980 kişi cinayet sonucu hayatını kaybetti. Diğer bir deyişle her yüz bin kişiden yüzü.

4Fotaleza, Brezilya

Fotaleza, Brezilya

Yaklaşık 4 milyon insanın yaşadığı Fortaleza'da geçtiğimiz yıl 2724 cinayet gerçekleşti. Bu da her yüz bin kişiden 69'unun cinayet sonucu hayatını kaybettiği anlamına geliyor.

5Cape Town, Güney Afrika Cumhuriyeti

Cape Town, Güney Afrika Cumhuriyeti

Listede Kuzey ve Güney Amerika dışındaki tek yer olan Cape Town'da geçtiğimiz yıl 2868 cinayet gerçekleşti. Her yüz bin kişiden 66'sının ölüm sebebi cinayet.

6Cancun, Meksika

Cancun, Meksika

Meksika'nın ünlü tatil yeri Cancun'da geçtiğimiz yıl 547 cinayet vak'ası gerçekleşti. Bu da her yüz bin kişiden 64'ünün cinayet sonucu hayatını kaybetmesi demek.

7St. Louis, ABD

St. Louis, ABD

ABD'nin St. Louis kenti de adli vak'alarıyla ünlü.Şehirde 2018'de 187 kişi cinayet sonucu hayatını kaybetti.

8Cali, Kolombiya

Cali, Kolombiya

2 buçuk milyon insanın yaşadığı Cali'de geçtiğimiz yıl 1209 cinayet vak'ası gerçekleşti. Her yüz bin kişiden 47'si bu yüzden hayatını kaybetti.

9Recife, Brezilya

Recife, Brezilya

4 milyonluk nüfusa sahip Recife'de 1738 kişi cinayet sonucu hayatını kaybetti. Bu da her yüz bin kişiden 44 kişi anlamına geliyor.

10Detroit, ABD

Detroit, ABD

ABD'nin orta kuzeyinde yer alan Detroit'te geçtiğimiz yıl 261 kişi öldürüldü. Yaklaşık 700 bin kişinin yaşadığı Detroit'te her yüz bin kişiden 39'u cinayet sonucu öldü.

İLGİLİ GALERİLER

Sıradaki Galeri

Son dakika haberi: Erdoğan talimatı vermişti! 81 ilde başladı

Profesörlüğü bıraktı bu işe başladı! İsrail'e kafa tuttu

Altın fiyatları bugün ne kadar? 27 Ocak gram, çeyrek, yarım ve tam altın kaç lira?

Son dakika haberleri: Marketlere yeni düzen geliyor!