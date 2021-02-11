Havalar sıcak kaldı, kertenkele ve yılanlar uyandı! Çarpıcı bilgiler...

Kış olmasına rağmen çok sayıda var. Bu işte bir tuhaflık var. Her halde sıcaktan olabilir. Küresel ısınmadan olabilir. Bu sene sanki yazdayız. Şubattayız da yaz gibi görünüyor valla. Ondan dolayı kertenkele çok var yani. Bazen yürürken ezebiliyoruz onları" dedi.