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• 03 Şubat 2021 - 14:25 • Son Güncelleme:

Hollywood tabelasını 'Kutsal Meme' olarak değiştirdiler

ABD'nin Los Angeles kentinde bulunan ikonik 'Hollywood' yazısını 'Hollyboob-Kutsal Meme' şeklinde değiştiren ünlü model ve arkadaşları, ters kelepçe yapılarak gözaltına alındı.

• 03 Şubat 2021 - 14:25 • Son Güncelleme:
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The New York Post'un haberine göre polisin gözaltına aldığı 6 kişi arasında ünlü model Julia Rose da yer alıyor. Rose, ABD'deki 2019 beyzbol şampiyonluk serisinde (2019 World Series) göğüslerini canlı yayında göstererek kendisinden söz ettirmişti.

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Ünlü fenomen yapılan eylem nedeniyle sosyal medyada pek çok takipçisinin övgüsünü aldı ve polisin ellerini arkadan kelepçelediğinin görüldüğü videoyu Twitter hesabından paylaştı.

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Rose ve diğer 5 kişinin Mount Lee tepesine çıkarken fark edilmesi üzerine bir polis helikopteri ve bekçiler harekete geçerek ekibi yakaladı.

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Fotoğraflar meşhur tabeladaki 'W' harfinin üzerine 'B' harfinin bulunduğu bir muşamba örtüldüğünü ve 'D' harfinin de değiştirildiğini gösteriyor.

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Bahsi geçen fotoğrafta tabelanın 'Hollyboob' (Kutsal Meme) yazacak şekilde değiştirildiği görülüyor. Tepeye izinsiz çıktıkları için gözaltına alınan grup daha sonra serbest bırakıldı.

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Los Angeles Times'ın haberine göre, Los Angeles Polis Teşkilatı amiri Steve Lurie "Vandallık söz konusu değil çünkü tabelaya herhangi bir zarar verilmedi" ifadelerini kullandı.

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Rose eylemin aynı zamanda çıplaklık nedeniyle hesabını askıya alan Instagram'a bir protesto olduğunu söyledi. Model şu ifadeleri kullandı:

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"Bu onlara sesimi hâlâ çıkarabildiğimi göstermek içindi. Neredeyse bir milyon takipçisi olan hesabı çıplaklık nedeniyle devre dışı bırakıldı fakat Playboy'un yaptığından daha fazlasını yapmıyorum. Bu yüzden hesaplarıma ayrımcılık yaptıklarını düşünüyorum."

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