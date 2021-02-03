• 03 Şubat 2021 - 14:25 • Son Güncelleme:
Hollywood tabelasını 'Kutsal Meme' olarak değiştirdiler
ABD'nin Los Angeles kentinde bulunan ikonik 'Hollywood' yazısını 'Hollyboob-Kutsal Meme' şeklinde değiştiren ünlü model ve arkadaşları, ters kelepçe yapılarak gözaltına alındı.
• 03 Şubat 2021 - 14:25 • Son Güncelleme:
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The New York Post'un haberine göre polisin gözaltına aldığı 6 kişi arasında ünlü model Julia Rose da yer alıyor. Rose, ABD'deki 2019 beyzbol şampiyonluk serisinde (2019 World Series) göğüslerini canlı yayında göstererek kendisinden söz ettirmişti.
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