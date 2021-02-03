Hollywood tabelasını 'Kutsal Meme' olarak değiştirdiler

"Bu onlara sesimi hâlâ çıkarabildiğimi göstermek içindi. Neredeyse bir milyon takipçisi olan hesabı çıplaklık nedeniyle devre dışı bırakıldı fakat Playboy'un yaptığından daha fazlasını yapmıyorum. Bu yüzden hesaplarıma ayrımcılık yaptıklarını düşünüyorum."