• 25 Ocak 2021 - 12:31 • Son Güncelleme:
İçişleri Bakanlığı sözleşmeli personel alımı başvuru linki: Başvuru şartları neler, nasıl yapılır?
İçişleri Bakanlığı, lisans, önlisans ve ortaöğretim mezunlarından oluşan bin 772 kişi sözleşmeli personel alacak. Başvurular bugün başlıyor ve 29 Ocak'ta son buluyor. Detaylara ulaşmak isteyen binlerce kişi "İçişleri Bakanlığı sözleşmeli personel başvurusu nasıl yapılır?" sorusuna cevap arıyor.
• 25 Ocak 2021 - 12:31 • Son Güncelleme:
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İçişleri Bakanlığı bin 772 sözleşmeli personel alacak. Başvurular 25-29 Ocak tarihleri arasında yapılacak. Gözler Bakanlığın yayınlayacağı iş talep formu linkinde... Peki, İçişleri Bakanlığı sözleşmeli personel başvurusu nasıl yapılır?
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BAŞVURU NASIL YAPILIR?
1- Adaylar; Bakanlığımızın www.icisleri.gov.tr adresli internet sitesinde yer alan lisans mezunları için “2021 Yılı 4/B Sözleşmeli Personel Lisans Giriş(Sözlü) Sınavı İş Talep Formu”na, ön lisans mezunları için “2021 Yılı 4/B Sözleşmeli Personel Ön Lisans Giriş(Sözlü) Sınavı İş Talep Formu”na lise mezunları için “2021 Yılı 4/B Sözleşmeli Personel Lise Giriş(Sözlü) Sınavı İş Talep Formu”na KPSS(B) Grubu puan türünden kendisine uygun olanı seçerek, 25-29 Ocak 2021 tarihleri arasında ilgili sınav duyurusu bölümünde yayımlanacak olan başvuru linki aracılığıyla e-Devlet şifresi ile erişip elektronik ortamda müracaat edeceklerdir. Müracaatlar elektronik ortamda alınacağından posta yolu ile ya da bizzat müracaatlar kabul edilmeyecektir.
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2- Başvurular e-Devlet şifresi ile yapılacağından, adayların www.turkiye.gov.tr hesabının bulunması zorunludur. Söz konusu hesabın kullanılabilmesi için, adayların e-Devlet şifresi almaları gerekmektedir. Adaylar, e-Devlet şifresini içeren zarfı, PTT Merkez Müdürlüklerinden, şahsen başvuru ile üzerinde T.C. Kimlik numarasının bulunduğu kimliğini ibraz ederek temin edebileceklerdir.
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