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• 14 Şubat 2021 - 02:22 • Son Güncelleme:

İki günü aynı anda yaşayan ülke Kiribati

Pasifik Okyanusu'nda bulunan Kiribati birbirinden oldukça uzağa yayılmış adalardan oluşuyor. Çok geniş bir alana yayılan küçük adalardan oluşan ülke aynı anda iki farklı günü yaşamakta. Kiribati, dünyanın geri kalanına uzak konumu nedeniyle ulaşımı oldukça zahmetli. Üstelik Kiribati'ye gitmek isteyen hemen hemen tüm ülke vatandaşlarının vize alması gerekiyor. Kiribati aynı zamanda dünyada yeni yıla hem ilk giren hem de son giren ülke olma özelliği taşıyor. Bunun nedeni Kiribati topraklarının gün dönümü üzerinde yer alması.

• 14 Şubat 2021 - 02:22 • Son Güncelleme:
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1999 yılında Birleşmiş Milletlere üye olan Kiribati, dünyanın her yere en uzak ülkelerinden biri. Öyle ki bu ülkeye gitmek için birkaç aktarma yapmak ve en azından bir günü gözden çıkarmak gerekiyor.

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Pasifik Okyanusu'nda çok geniş bir alana yayılmış olan küçük adalardan oluşan Kiribati, bu yönüyle de oldukça ilginç bir ülkedir.

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Ülkenin nüfusunun yaklaşık %90'ı Kiribati'nin Gilbert Adaları'nda yaşamaktadır. Ancak yine de dağınık nüfus adaların birbirleriyle olan ilişkisini zorlaştırmakta.

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Başkenti Güney Tarava olan Kiribati'nin toplam nüfusu 92.533'tür. Burası aynı zamanda Kiribati'nin en kalabalık şehri olma özelliği de taşımaktadır.

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Güney Tarava'nın nüfusu ülke nüfusunun yarısından fazladır. Kentte 50 binden fazla Kiribatili yaşamakta.

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En yüksek rakımı 80 metre olan Kiribati, neredeyse deniz seviyesiyle eşit bir yükseltidedir. Balıkçılık Kiribati'nin en önemli gelir kaynağı konumundadır.

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El değmemiş plajları ve oldukça güzel sahil şeridi ile çok dikkat çeken ülkelerden biri olan Kiribati, uzaklığı nedeniyle turizm potansiyelini yansıtamamakta.

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İngilizcenin resmi dil olduğu ülke ekonomik ve siyasi olarak Avustralya ile yakın ilişki içerisindedir.

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Coğrafi olarak da Kiribati'ye en yakın ülkenin Avustralya olmasında bunun etkisi büyüktür.

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Avusturya Doları'nın resmi para birimi olduğu ülkeye hemen hemen tüm ülkelerin vatandaşları vizeyle girebiliyor. Başkent Güney Tarava'da bulunan havaalanı Kiribati'ye dünyaya bağlayan en önemli limandır.

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Kiribati doğu - batı istikametinde 4567 km'lik, kuzey - güney istikametinde ise 2051 km'lik bir alana yayılmış durumdadır.

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Gün dönümü çizgisi üzerinde yer alan Kiribati bu geniş alana yayılma nedeniyle iki günü aynı anda yaşamakta.

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