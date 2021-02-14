• 14 Şubat 2021 - 02:22 • Son Güncelleme:
İki günü aynı anda yaşayan ülke Kiribati
Pasifik Okyanusu'nda bulunan Kiribati birbirinden oldukça uzağa yayılmış adalardan oluşuyor. Çok geniş bir alana yayılan küçük adalardan oluşan ülke aynı anda iki farklı günü yaşamakta. Kiribati, dünyanın geri kalanına uzak konumu nedeniyle ulaşımı oldukça zahmetli. Üstelik Kiribati'ye gitmek isteyen hemen hemen tüm ülke vatandaşlarının vize alması gerekiyor. Kiribati aynı zamanda dünyada yeni yıla hem ilk giren hem de son giren ülke olma özelliği taşıyor. Bunun nedeni Kiribati topraklarının gün dönümü üzerinde yer alması.
• 14 Şubat 2021 - 02:22 • Son Güncelleme:
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1999 yılında Birleşmiş Milletlere üye olan Kiribati, dünyanın her yere en uzak ülkelerinden biri. Öyle ki bu ülkeye gitmek için birkaç aktarma yapmak ve en azından bir günü gözden çıkarmak gerekiyor.
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Pasifik Okyanusu'nda çok geniş bir alana yayılmış olan küçük adalardan oluşan Kiribati, bu yönüyle de oldukça ilginç bir ülkedir.
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