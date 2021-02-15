milliyet.com.tr
• 15 Şubat 2021 - 16:46 • Son Güncelleme:
İnek hastaneye kapıdan girdi! İnanılmaz anlar...
Acil servis koridorunda bekleyen hastalar ne olduğunu anlamadan kaçak ineğin saldırısı başladı, akılalmaz görüntüler dünya çapında yankı buldu. Öfkeli hayvan köşeye sıkıştırdığı kurbanlarına boynuzlarıyla saldırdı.
milliyet.com.tr
• 15 Şubat 2021 - 16:46 • Son Güncelleme:
1
Dünya bir yılı dolduran koronavirüs salgınında aşı kampanyalarına umut bağlarken, neredeyse her ülkede insanlar virüs korkusuyla hastanelere gitmeye çekinir oldu. Ancak kimsenin aklına bile gelmeyecek bir olay yaşandı, tüyler ürperten görüntüler dünyayı şoka uğrattı.
2
Güney Amerika ülkesi Kolombiya'nın orta kesimindeki Antioquia bölgesinde yer alan San Rafael Hastanesi'nde sıradan bir akşam. Acil servisin bekleme odasındaki hastalar, sıranın kendilerine gelmesini bekliyor.
3
Bu sırada açık kapıdan bir insan değil, büyük bir gürültüyle bir inek içeri giriyor. Hastalar korkuyla kaçışırken, yerel saatle 20.30'da içeri adım atan inek onları takip ediyor.
5
7
9
11