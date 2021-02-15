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milliyet.com.tr
• 15 Şubat 2021 - 16:46 • Son Güncelleme:

İnek hastaneye kapıdan girdi! İnanılmaz anlar...

Acil servis koridorunda bekleyen hastalar ne olduğunu anlamadan kaçak ineğin saldırısı başladı, akılalmaz görüntüler dünya çapında yankı buldu. Öfkeli hayvan köşeye sıkıştırdığı kurbanlarına boynuzlarıyla saldırdı.

milliyet.com.tr
• 15 Şubat 2021 - 16:46 • Son Güncelleme:
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Dünya bir yılı dolduran koronavirüs salgınında aşı kampanyalarına umut bağlarken, neredeyse her ülkede insanlar virüs korkusuyla hastanelere gitmeye çekinir oldu. Ancak kimsenin aklına bile gelmeyecek bir olay yaşandı, tüyler ürperten görüntüler dünyayı şoka uğrattı.

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Güney Amerika ülkesi Kolombiya'nın orta kesimindeki Antioquia bölgesinde yer alan San Rafael Hastanesi'nde sıradan bir akşam. Acil servisin bekleme odasındaki hastalar, sıranın kendilerine gelmesini bekliyor.

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Bu sırada açık kapıdan bir insan değil, büyük bir gürültüyle bir inek içeri giriyor. Hastalar korkuyla kaçışırken, yerel saatle 20.30'da içeri adım atan inek onları takip ediyor.

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Öfkeli hayvan, köşeye sıkıştırdığı kurbanlara boynuzlarını sallamaya başlıyor. Dünya çapında yankı bulan görüntülerde, hastalardan birçoğu kaçak inekten kurtulmayı başarıyor ancak bir kadın hayvanın saldırısına hedef oluyor.

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İneğin peşinden hastaneye dalan iki adam öfkeli hayvanın yularından tutup çekiştiriyor, inek ise hastanenin kaygan zemininde hareket etmekte zorlanıyor ve kayıp düşüyor.

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Başarısız kurtarma operasyonunun ardından inekle savunmasız kadın aynı yerde başbaşa kalıyor, hayvan köşeye sıkışmış kadına bir kez daha saldırıyor.

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İnek en sonunda hastane kapısından kendisi çıkıyor, saldırıya uğrayan kadın ise ayağa kalkıp bir odaya sığınıyor. Yerel medyada yayınlanan ikinci video ise, hastane önünü gösteriyor.

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Bu kayıtta bir grubun ıslıklarla hayvanı hastaneden dışarı çıkarmaya çalıştığı görülüyor ancak inek dışarı adım atar atmaz bu kez gruptakiler kaçıyor.

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Yerel gazete Vanguardia, akıllara durgunluk veren olayda kimsenin ciddi şekilde yaralanmadığını, saldırıya uğrayan kadının ise küçük ezikle olayı atlattığını yazdı.

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Öfkeli hayvan hastane dışında ise iki motosiklete zarar verdi, yol kenarındaki bazı kent sakinleri de yine boynuzlardan nasibini aldı.

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Kaçak ineğin sahibi hastaneye giderek olanlar için özür diledi, yerel medya polisin hastanede yaşananlarla ilgili herhangi bir soruşturma başlatmadığını aktardı.

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