İspanya'nın eğlence adası İbiza

İbiza, İspanya'ya bağlı Balear adalarından Mallorca ve Minorca'ya göre daha güneyde konumlanan bir ada. Akdeniz'in en çok turist ağırlayan adalarından biri de olan İbiza, tarihsel açıdan da büyük bir öneme sahip. Yaz boyunca çılgın gece hayatının yaşandığı İbiza normalde yüz binlerce turisti ağırlıyor. Ancak pandemi nedeniyle 2020 yılını oldukça sakin geçiren İbiza, 2021 için umutlu.