• 27 Ocak 2021 - 01:50 • Son Güncelleme:
İspanya'nın eğlence adası İbiza
İbiza, Akdeniz'in batısında hem bölgenin hem de dünyanın en önemli turizm destinasyonlarından biri. İspanya'ya bağlı bir ada olan İbiza, günümüzde özellikle Avrupalı gençlerin en çok tercih ettiği tatil rotası. Yüzlerce yıl boyunca Emeviler yönetiminde kalan İbiza o dönemdeki Yebisah adıyla anılıyordu. 1999 yılında büyük bölümü UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne dahil edilen İbiza, pandemi sürecinde sessiz kalsa da 2021 yazında yeniden çılgın partileriyle Avrupalı gençleri ağırlamayı hedefliyor.
• 27 Ocak 2021 - 01:50 • Son Güncelleme:
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İbiza, İspanya'ya bağlı Balear adalarından Mallorca ve Minorca'ya göre daha güneyde konumlanan bir ada. Akdeniz'in en çok turist ağırlayan adalarından biri de olan İbiza, tarihsel açıdan da büyük bir öneme sahip. Yaz boyunca çılgın gece hayatının yaşandığı İbiza normalde yüz binlerce turisti ağırlıyor. Ancak pandemi nedeniyle 2020 yılını oldukça sakin geçiren İbiza, 2021 için umutlu.
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biza ile Türkiye arasında kış aylarında iki saatlik bir zaman dilimi farkı bulunmakta. Adanın resmi para birimi Avro. İbiza'ya gitmek için Schengen Vizesi alınması gerekiyor. Ancak mevcut pandemi nedeniyle şu anda AB üyesi ve Schengen bölgesine dahil ülkelerin vatandaşları dışında kimse bazı zorunlu haller dışında bu bölgeye gidemiyor.
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