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• 27 Ocak 2021 - 01:50 • Son Güncelleme:

İspanya'nın eğlence adası İbiza

İbiza, Akdeniz'in batısında hem bölgenin hem de dünyanın en önemli turizm destinasyonlarından biri. İspanya'ya bağlı bir ada olan İbiza, günümüzde özellikle Avrupalı gençlerin en çok tercih ettiği tatil rotası. Yüzlerce yıl boyunca Emeviler yönetiminde kalan İbiza o dönemdeki Yebisah adıyla anılıyordu. 1999 yılında büyük bölümü UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne dahil edilen İbiza, pandemi sürecinde sessiz kalsa da 2021 yazında yeniden çılgın partileriyle Avrupalı gençleri ağırlamayı hedefliyor.

• 27 Ocak 2021 - 01:50 • Son Güncelleme:
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İbiza, İspanya'ya bağlı Balear adalarından Mallorca ve Minorca'ya göre daha güneyde konumlanan bir ada. Akdeniz'in en çok turist ağırlayan adalarından biri de olan İbiza, tarihsel açıdan da büyük bir öneme sahip. Yaz boyunca çılgın gece hayatının yaşandığı İbiza normalde yüz binlerce turisti ağırlıyor. Ancak pandemi nedeniyle 2020 yılını oldukça sakin geçiren İbiza, 2021 için umutlu.

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Balear Adaları'ndan biri olan İbiza, kasabaları ve deniziyle ünlü. Akdeniz'deki üç büyük İspanyol adasından biri olan İbiza, bu açıdan ikinci sırada yer almakta. Balear adalarından en büyüğü Mallorca, en küçüğü ise Minorka'dır.

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İbiza, popülarite bakımından Mallorca'nın önüne geçmekte. 571 kilometrekare büyüklüğündeki İbiza, Balear Adaları arasında en güneydeki konumunda. Adanın en yüksek noktası 485 metre yüksekliğindeki Sa Thalaiassa.

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Akdeniz ikliminin egemen olduğu ada, turizme oldukça elverişli bir konuma sahip. İbiza adasında İbiza kenti dışında Santa Eularia del rui ve Sant Antoni de Portmany yerleşimleri bulunmakta.

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biza ile Türkiye arasında kış aylarında iki saatlik bir zaman dilimi farkı bulunmakta. Adanın resmi para birimi Avro. İbiza'ya gitmek için Schengen Vizesi alınması gerekiyor. Ancak mevcut pandemi nedeniyle şu anda AB üyesi ve Schengen bölgesine dahil ülkelerin vatandaşları dışında kimse bazı zorunlu haller dışında bu bölgeye gidemiyor.

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İbiza'ya Türkiye'den doğrudan uçuş genellikle bulunmamakta. Valencia, Barcelona, Madrid veya Napoli aktarmalı uçuşlarla İbiza'ya ulaşmak mümkün. Sadece uçuş süresi hesaplandığında bu toplamda altı saate yakın bir yolculuk anlamına geliyor.

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Yaz aylarında talebe bağlı olarak özel havayolu şirketlerinin doğrudan uçuşları da gerçekleşmekte. Ancak bu seferler düzenli olarak yapılan uçuşlar değil.

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İbiza Havaalanı'nın kent merkezine uzaklığı sadece 7 kilometre. Dolayısıyla merkeze taksiyle ulaşmak oldukça kolay. Diğer seçenekler ise araç ya da bisiklet veya motorsiklet kiralamak.

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İbiza ismi Arapça'daki Yabisah kelimesinden gelmekte. İbiza, yüzyıllar boyunca Emevi hakimiyetinde kaldığından adanın mimarisinde de bunun etkilerini görmek mümkün. Bunun yanı sıra adada genel manada bir Akdenizlilik havasının hakim olduğunu söylemek mümkün.

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Geçmişte Arap, Sicilya, Aragon hakimiyetinde bulunan İbiza günümüzde Balear Adaları Özerk Bölgesi çatısı altında İspanya'ya bağlıdır. İbiza'da ağırlıklı olarak Katalanca konuşulmakta. Ancak turizm bölgesi olduğu için birçok insan iyi derecede İngilizce konuşur.

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İbiza dünyanın en canlı gece hayatına sahip kentlerden biri. Pacha, Space, Privilage, Amnesia, Aden ve Es Paradis gibi dünyaca ünlü gece külüpler, İbiza eğlence hayatının kalbinin attığı yerler.

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Dünyaca ünlü bu gece kulüpleri yaz boyunca binlerce turisti ağırlamakta. Her bütçeye uygun eğlence imkanının bulunduğu İbiza'da gece kulüplerinin bazıları özellikle sosyetenin uğrak noktası haline gelmiş durumda.

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İbiza adası UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer almakta. Benirras Körfezi'nde bulunan "Tanrı'nın Parmağı" adlı kayalık, ilginç görüntüsüyle dikkat çekmete. Savinar Kulesi, S'Arenal Körfezi, Es Cubelis, Puig de Missa, Cala d'Hort, İbiza adasında mutlaka görülmesi gereken yerler arasında bulunuyor.

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İbiza adası 30 yıla aşkın bir süredir turizmle kalkınmış durumda. Dolayısıyla adanın her yerinde turistlerin konaklayabileceği tesisler mevcut. İster beş yıldızlı büyük oteller olsun isterse de pansiyonlar, İbiza'ya gelen binlerce turisti ağırlamakta.

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Kumsalları ve koyları kadar İbiza ilginç mağaraları, tepelik alanları ve keşfedilmeyi bekleyen rotalarıyla da turistlerin ilgisini çekmekte. Tatil anlayışı deniz-kum-güneş üçlüsü dışında olanlar için de İbiza'da çok sayıda seçenek bulunmakta.

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Toplam nüfusu yaklaşık 150 bin olan adada konaklayabileceğiniz otellerin yanı sıra çok daha uygun fiyatta İbiza günlerinizi geçirebileceğiniz pansiyonlar da mevcut.

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