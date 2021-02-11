İtalya'nın masalsı kasabası Alberobello

Adı İtalyancada "güzel ağaç" anlamına gelen Alberobello, İtalya'nın ünlü bir liman şehri olan Bari'ye bağlı. Yaklaşık 11 bin kişinin yaşadığı kentin yerel şivedeki adı Ajarubbédde. 1996 yılında UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ne dahil edilen Alberobello, 25 yıldır ortak miras olarak kabul görmekte. Bu da bu şirin kasabayı daha özel kılan bir husus.