• 11 Şubat 2021 - 15:16 • Son Güncelleme:
İtalya'nın masalsı kasabası Alberobello
İtalya'nın güneyindeki Puglia bölgesinde bulunan Alberobello, 1996 yılından beri UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alıyor. Pandemi öncesi dönemde yıldızı iyiden iyiye parlayan Alberobello, İtalya'nın güneyine gelen turistlerin sıklıkla ziyaret etmeyi tercih ettikleri yerlerden biri olmayı başarmıştı. Kendine has konik yapıdaki çatılarıyla dikkat çeken Alberobello'daki bütün yapılar neredeyse tek tip. Hal böyle olunca da bu özelliği sayesinde bu küçük İtalyan kasabası diğerlerinden farklılaşıyor. Bir yıldır yabancı turist bakımında sessiz bir dönem geçiren Alberobello'ya daha yakından bakalım.
• 11 Şubat 2021 - 15:16 • Son Güncelleme:
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Hazırlayan: İhsan Dindar
İtalya, Avrupa'nın en dikkat çekici kasabalarına ev sahipliği yapan ülkelerden biri. Fransa'dan sonra kıtada en fazla ziyaretçi ağırlayan ülke konumundaki İtalya, tarihi ve doğal güzellikleriyle dünya genelinde turistlerin en çok görmek istediği yerlerden de biri olma özelliği taşıyor. Çizmeyi andıran coğrafyasıyla kuzey-güney eksenli bir coğrafyaya sahip ülkenin her bölgesinde farklı bir tarihi ve kültürel katmanın yanı sıra doğa güzelliklerine de şahit olabilirsiniz. Alberobello da bu güzelliklerden bir diğeri.
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Çizmeyi andıran bu güzel coğrafyanın güneyinde, topuk diye tarif edeceğimiz kısmı olan Puglia, İtalya'nın en ünlü kasabalarından birine ev sahipliği yapmaktadır. Son yıllarda dünya çapında bir üne kavuşan Alberobello, Bari iline bağlı küçük bir yerleşim birimidir. Bu küçük kasabanın yakaladığı şöhrette elbette sosyal medyadaki paylaşımların da rolü çok büyük.
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Özellikle Instagram'da yapılan fotoğraf paylaşımlarıyla geniş kitlelerin dikkatini çeken Alberobello, pandemi öncesi dönemde her yıl on binlerce turisti ağırlamaya başlamıştı. Trulli adı verilen konik yapıdaki çatılı evleri, Alberobello'nun en karakteristik yönünü oluşturuyor. Kasabadaki tüm sivil mimari örnekleri bu tip çatılardan inşa edilmiş durumda.
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