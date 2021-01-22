• 22 Ocak 2021 - 15:03 • Son Güncelleme:
Jandarma uzman erbaş alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları neler, kimler başvurabilir? JGK 5 bin uzman erbaş alımı başvuru şartları...
Jandarma Genel Komutanlığı bünyesine 5 bin sözleşmeli uzman erbaş alımı yapılacağının duyurulmasının ardından kılavuz yayımlanmış ve başvurularda dün itibariyle alınmaya başlanmıştı. Başvuruda henüz bulunmayan ve başvuru yapmak isteyen binlerce aday Jandarma uzman erbaş alımı başvuruları nasıl yapılır, başvuru şartları neler sorularına yanıt aramayı sürdürüyor. Peki Jandarma Genel Komutanlığı 5 bin uzman erbaş alımı başvuru şartları neler? İşte ayrıntılar...
• 22 Ocak 2021 - 15:03 • Son Güncelleme:
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Jandarma Genel Komutanlığı 5 bin sözleşmeli uzman erbaş alımı başvuruları dün alınmaya başlandı. 21 Ocak'ta başlayan başvurular 31 Ocak tarihine kadar devam edecek. Jandarma Genel Komutanlığı 5 bin sözleşmeli uzman erbaş alımı başvurusunda bulunmak isteyen adaylar başvuru şartlarını ve başvuruların hangi ekran üzerinden yapılacağını merak ediyor. İşte Jandarma Genel Komutanlığı 5 bin sözleşmeli uzman erbaş alımı başvuru şartları neler?
Jandarma Genel Komutanlığı tarafından 5.000 sözleşmeli uzman erbaş alımı için kılavuz yayımlandı. Yayımlanan kılavuzda 3.770’i Jandarma (Komando-Asayiş), 925’i Lojistik Alt Branşlı (Mesleki Nitelikli), 265'i Muhabere, 14’ü At Bakıcısı, 13’ü Bot Serdümeni, 10’u Havacılık, 3’ü Kurbağa Adam (Dalış Amiri) branşlarında olmak üzere toplam 5.000 Sözleşmeli Uzman Erbaş (erkek) temin edilecektir. açıklaması yapıldı.
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JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI 5.000 SÖZLEŞMELİ UZMAN ERBAŞ ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN YAPILACAK?
Jandarma Genel Komutanlığı 5.000 sözleşmeli uzman erbaş alımı başvuruları 21-31 Ocak tarihleri arasında https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris adresi üzerinden alınacak
Ortaöğretim (Lise), Ön Lisans ve Lisan mezunu adaylar (Mesleki Nitelikli branşlara müracaat edecek Ortaöğretim (Lise), Ön Lisans ve Lisan mezunu adaylar da dahil) KPSS puanı ile başvuru yapabileceklerdir. KPSS puanı olmayan Lisans, Ön Lisans ve Ortaöğretim (Lise) mezunu adaylar başvuru yapamayacaklardır. Adayların 2019-2020 yıllarından herhangi birine ait KPSS puanının 50 ve üzeri olması gerekmektedir. Adaylardan her iki yıl için puanı olanların ise yüksek olan puanı kullanılacaktır. Adayların mezuniyeti ile KPSS puan türünün uyumlu olması önem arz etmektedir. (Lisan mezunlarının P3, Ön lisans mezunlarının P93, Lise mezunlarının P94 türünde puanı olacaktır.)
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İlköğretim (Ortaokul) mezunu adaylardan KPSS puanı aranmayacak olup, başvuru kılavuzunun 4’üncü maddesinde belirtilen esaslara göre sınavlara çağrılacaktır Başvuru yapacak adaylar öğrenim seviyelerine göre TEK TERCİH yapabileceklerdir..
d. Temin edilecek tüm branşlardaki uzman erbaş adayları, kurumun ihtiyaçları göz önünde bulundurularak diğer branşlarda (emniyet ve asayiş/komando) görev icra eden birliklerde de görevlendirilebilecektir..
e. Başvuruları uygun görülen adayların seçme sınavlarının ne zaman, nerede ve ne şekilde icra edileceği, kontenjana girmeye hak kazanmaları halinde ve sınav ücretini yatırmalarına müteakip ayrıca bildirilecektir.
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