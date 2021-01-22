Jandarma uzman erbaş alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları neler, kimler başvurabilir? JGK 5 bin uzman erbaş alımı başvuru şartları...

JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI 5.000 SÖZLEŞMELİ UZMAN ERBAŞ ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN YAPILACAK? Jandarma Genel Komutanlığı 5.000 sözleşmeli uzman erbaş alımı başvuruları 21-31 Ocak tarihleri arasında https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris adresi üzerinden alınacak

Ortaöğretim (Lise), Ön Lisans ve Lisan mezunu adaylar (Mesleki Nitelikli branşlara müracaat edecek Ortaöğretim (Lise), Ön Lisans ve Lisan mezunu adaylar da dahil) KPSS puanı ile başvuru yapabileceklerdir. KPSS puanı olmayan Lisans, Ön Lisans ve Ortaöğretim (Lise) mezunu adaylar başvuru yapamayacaklardır. Adayların 2019-2020 yıllarından herhangi birine ait KPSS puanının 50 ve üzeri olması gerekmektedir. Adaylardan her iki yıl için puanı olanların ise yüksek olan puanı kullanılacaktır. Adayların mezuniyeti ile KPSS puan türünün uyumlu olması önem arz etmektedir. (Lisan mezunlarının P3, Ön lisans mezunlarının P93, Lise mezunlarının P94 türünde puanı olacaktır.)