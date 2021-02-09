GONCA KOCABAŞ - MİLLİYET TATİL
• 09 Şubat 2021 - 15:10 • Son Güncelleme:
Kadınlar tarafından yönetilen ada
Estonya’daki bu ada sadece kadınlar tarafından yönetiliyor. Erkeklerin olmadığı adada kadınlar her işi yapıyor ve sorunsuz bir şekilde yıllardır yaşıyorlar. 400 kadının yaşadığı adada erkek nüfus yok denecek kadar az. İşte, kadınlar tarafından yönetilen Kihnu adasının güçlü kadınları.
GONCA KOCABAŞ - MİLLİYET TATİL
• 09 Şubat 2021 - 15:10 • Son Güncelleme:
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Estonya’nın Kihnu isimli bu adası kadınlar tarafından yönetiliyor. Burası Estonya’nın 2000’den fazla adasının yedinci büyük adası konumunda bulunuyor.
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