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GONCA KOCABAŞ - MİLLİYET TATİL
• 09 Şubat 2021 - 15:10 • Son Güncelleme:

Kadınlar tarafından yönetilen ada

Estonya’daki bu ada sadece kadınlar tarafından yönetiliyor. Erkeklerin olmadığı adada kadınlar her işi yapıyor ve sorunsuz bir şekilde yıllardır yaşıyorlar. 400 kadının yaşadığı adada erkek nüfus yok denecek kadar az. İşte, kadınlar tarafından yönetilen Kihnu adasının güçlü kadınları.

GONCA KOCABAŞ - MİLLİYET TATİL
• 09 Şubat 2021 - 15:10 • Son Güncelleme:
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Estonya’nın Kihnu isimli bu adası kadınlar tarafından yönetiliyor. Burası Estonya’nın 2000’den fazla adasının yedinci büyük adası konumunda bulunuyor.

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Birçok Estonya adası el değmemiş doğası ile öne çıkarken Kihnu adası kadın sakinleri ile konuşuluyor. 19.yy’da Kihnu adasında yaşayan erkekler, balık tutmak ve avlanmak için adadan ayrılmaya ve evlerine neredeyse aylar sonra dönmeye başladı.

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Hal böyle olunca ada kadınları devreye girdi ve Kihnu adasını yönetmeye başladılar. 400 kadın adanın tüm yönetiminden sorumlu ve her şeyi kendileri yapıyorlar.

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Kadınlar tüm günlük işlerini yaparak hem adayı hem de evlerini yönetiyorlar. Burada yaşayan çocuklar da okullarında kendi dillerini ve bölgeye özgü enstrüman çalmayı öğreniyorlar.

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Ancak büyük bir sorunları var, o da işsizlik. Bu sebeple de gerçekleşen göç sorunlarıyla karşı karşıya kalıyorlar. Baltık denizinde bulunan bu küçük ada, tarihini ve kültürünü festivaller ile tanıtmayı ve daha fazla insanın burası hakkında bilgisi olmasını istiyor.

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Bu adada kadınlar traktör tamirinden, kilise işlerine kadar her şeyi kendileri üstleniyorlar. Kadınların kıyafetleri onların evli olup olmadıklarını gösteren semboller taşıyor.

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Örneğin, kadın eteğinin üzerinde bir önlük taşıyorsa o zaman o kadının evli olduğu anlaşılıyor. Kihnu’da net bir hiyerarşi var.

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Öncelik çocuklarda sonra topluluk ve en son da erkekler. Kihnu kadınları anakarada yaşayan insanlardan farklı bir zihniyete sahip olduklarını söylüyor:

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“Kihnu kadınları, başta çocuklar olmak üzere aile için her zaman en iyisini yapmak istiyor. Kadınlar her şeyi yapabilecek güce sahip.

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Buradaki kadınlar da bunu kanıtladı. Kadınlar erkeklerin yaptığı her işi yapabilir.” Ada sakinleri buraya herkesin gelmesini istemiyor. Burada yaşayan insanların yaşam tarzlarıyla ilgilenenlerin gelmesi gerektiğini savunuyorlar.

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Bu adada asfalt yok denecek kadar az. Ticari bir işletme ya da bir banka ATM’si yok. Yıl boyunca açık bir restoran ya da kafe yok. Ada’ya ilk polis karakolu 2019 yılında kuruldu.

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