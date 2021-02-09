Kadınlar tarafından yönetilen ada

Ancak büyük bir sorunları var, o da işsizlik. Bu sebeple de gerçekleşen göç sorunlarıyla karşı karşıya kalıyorlar. Baltık denizinde bulunan bu küçük ada, tarihini ve kültürünü festivaller ile tanıtmayı ve daha fazla insanın burası hakkında bilgisi olmasını istiyor.