• 13 Şubat 2021 - 17:30 • Son Güncelleme:
Kadir Topbaş kimdir, nereli, son dakika neden öldü, çocukları kimler? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan taziye mesajı! Kadir Topbaş kaç yaşındaydı, hastalığı neydi?
Kadir Topbaş kimdir, neden öldü? sorularının cevapları araştırılıyor. Son dakika gelen habere eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş yaşamını yitirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabı Twitter'dan bir taziye mesajı paylaştı. Topbaş'ın oğlu Ömer Topbaş ise gazeteci Candaş Tolga Işık'a babası Kadir Topbaş ile ilgili açıklama yaptı. Peki Kadir Topbaş kimdir, neden öldü?
• 13 Şubat 2021 - 17:30 • Son Güncelleme:
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Kadir Tobaş'ın yaşamı günün araştırılan konuları arasında bulunuyor. Topbaş, 16 Kasım tarihinde koronavirüs nedeniyle hastaneye kaldırılmıştı. Eski İBB Başkanı Kadir Topbaş hayatını kaybetti. Acı haberin gelmesi sonrasında ise Topbaş'ın neden yaşamını yitirdiği merak ediliyor. Peki Kadir Topbaş kimdir, neden öldü? İşte Kadir Topbaş'ın biyografisi...
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KADİR TOPBAŞ YAŞAMINI KAYBETTİ
Eski İBB Başkanı Kadir Topbaş 76 yaşında hayatını kaybetti. Topbaş, 16 Kasım tarihinde koronavirüs nedeniyle hastaneye kaldırılmıştı. Topbaş'ın hastanede geçirdiği sürede durumunun kötüye gitmesi nedeniyle kendisi entübe edilmişti.Kadir Topbaş'ın oğlu Ömer Topbaş, gazeteci Candaş Tolga Işık'a konuştu. Işık sosyal medya hesabından, "Az önce Kadir Topbaş 'ın oğlu Ömer Topbaş'la konuştum. "Babam covid'i atlattı ama sonrasında bağışıklığın düşmesiyle çoklu organ yetmezliği gelişti ve tekrar yoğun bakıma alındı. 30 dakika önce de babamı kaybettik" dedi. Allah rahmet eylesin yakınlarına sabır versin." açıklamasında bulundu.
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Erdoğan, sosyal medyadan yayınladığı taziye mesajında, "İstanbul Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı, kıymetli yol arkadaşımız Kadir Topbaş'ın vefatını derin bir teessürle öğrendim. Kadir Bey'i, İstanbul'a ve ülkemize kattıklarını unutmayacağız. Kendisine Allah'tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve milletimize başsağlığı diliyorum." dedi.
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KADİR TOPBAŞ KİMDİR?
Kadir Topbaş, 8 Ocak 1945 tarihinde doğdu.Topbaş orta öğrenimine Işık Lisesi'nde başlayıp İstanbul İmam Hatip Lisesi'nde tamamladı. 1972 yılında Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nden, 1974 yılında Mimar Sinan Üniversitesi Mimarlık Bölümü'nden mezun oldu. Doktora tezini İstanbul Üniversitesi Sanat Tarihi ve Arkeoloji Bölümü'nde “Hidiv Kasrı ve Boğaziçi Sivil Mimarisindeki Yeri” başlığıyla tamamladı.1994–1998 yılları arasında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın danışmanlığını yaptı. Danışmanlığı süresince, Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı olan saray, kasır ve tarihi eserlerin restorasyon çalışmalarına katkıları oldu. Kültür Bakanlığı İstanbul 1 Numaralı Kültür Varlıkları Koruma ve Anıtlar Kurulu başkan yardımcılığı görevini yürüttü. Bir süre aile şirketlerinin yönetiminde bulundu.
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