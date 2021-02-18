Kagrai Antik Kenti'nin turizme kazandırılması hedefleniyor

"Türkiye'deki yerleşim yerlerinin isimlerinin değiştirilmesi sürecinde 2400 yıllık Kagrai ismi, 1932'de önce Yeşilköy, sonra da Cevizli olarak değiştirilmiş. Cevizli günümüzde tarihi ve doğal güzelliklerle modern görünümü harmanlayan bir merkez olarak ilgi odağı olmaya devam ediyor.