AA
• 18 Şubat 2021 - 13:53 • Son Güncelleme:
Kagrai Antik Kenti'nin turizme kazandırılması hedefleniyor
Akseki Kaymakamı Volkan Hülür: "Türkiye'deki yerleşim yerlerinin isimlerinin değiştirilmesi sürecinde 2400 yıllık Kagrai ismi, 1932'de önce Yeşilköy, sonra da Cevizli olarak değiştirilmiş. Cevizli günümüzde tarihi ve doğal güzelliklerle modern görünümü harmanlayan bir merkez olarak ilgi odağı olmaya devam ediyor" dedi.
AA
• 18 Şubat 2021 - 13:53 • Son Güncelleme:
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Antalya'nın Akseki ilçesinde bulunan ve geçmişinin yaklaşık 2 bin yıl öncesine dayandığı tahmin edilen Kagrai Antik Kenti'nin turizme kazandırılması amaçlanıyor.
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"Çalışmalar devam ediyor"
Akseki Kaymakamı Volkan Hülür, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kagrai Antik Kenti'nde milattan sonra 1. yüzyıla ait kalıntı ve kitabeler bulunduğunu söyledi.
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