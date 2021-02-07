Masalsı güzellik, Adriyatik'in incisi Dubrovnik

Tarihte Ragusa adıyla tanınan ve Osmanlı padişahı 1. Murat döneminde himaye altına alınan bu şehir devleti Napoleon'un işgaline kadar Osmanlı ile yakın bir bağa sahip oldu. Bu bağ 443 yıl boyunca devam etti. Dubrovnik ile Osmanlı arasındaki bu bağ 443 yıl boyunca devam etti.