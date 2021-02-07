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• 07 Şubat 2021 - 06:42 • Son Güncelleme:

Masalsı güzellik, Adriyatik'in incisi Dubrovnik

Dubrovnik, biraz da Game of Thornes dizisinin de etkisiyle son yılların en gözde rotalarından biri haline geldi. Hırvatistan'ın en güney ucunda Dalmaçya bölgesinde yer alan bu tarihi Adriyatik kenti Orta Çağ'dan kalma yapılarıyla ziyaretçilerini zaman içinde bir yolculuğa çıkarıyor. Dubrovnik Türk turistlerin de ilgi odağı olmayı başaran bir yer. Bunda coğrafi yakınlığın yanı sıra kültürel benzerliklerin de etkisi büyük. Dubrovnik yüzlerce yıl bir şehir devleti olarak varlığını sürdürse de Osmanlılar tarafından da himaye edilmişti.

• 07 Şubat 2021 - 06:42 • Son Güncelleme:
1Hazırlayan: İhsan Dindar
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Hazırlayan: İhsan Dindar

Dubrovnik ya da halk arasındaki unvanıyla Adriyatik'in incisi, Hırvatistan'ın en önemli tarihi ve turistik rotası.

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Hırvatistan'ın Dalmaçya bölgesinde, Adriyatik Denizi'nin kıyısında yer alan Dubrovnik, her yıl yüz binlerce turisti ağırlıyor.

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Son yılların en çok izlenilen dizilerinden biri olan Game of Thrones'un da çekimlerine ev sahipliği yapan Dubrovnik bu sayede ününe ün kattı.

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Yüzlerce yıl boyunca bağımsızlığını korumayı başaran bir şehir devleti olma özelliğindeki Dubrovnik,deniz ticareti sayesinde Orta Çağ boyunca büyük bir gelişim gösterdi.

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Günümüzde tüm kente yayılmış olan ve etkisi mutlak bir şekilde hissedilen Orta Çağ mirası Dubrovnik'in en ilgi çekici yönü olma özelliği taşıyor.

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1973 yılında UNESCO tarafından Dünya Mirası Listesi'ne dahil edilen ve Yugoslavya'yı kasıp savuran iç savaş yüzünden zarar gören Dubrovnik, sonrasında geçirdiği restorasyon çalışmalarıyla bugünkü etkileyici görünümünü yeniden kazandı.

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Tarihte Ragusa adıyla tanınan ve Osmanlı padişahı 1. Murat döneminde himaye altına alınan bu şehir devleti Napoleon'un işgaline kadar Osmanlı ile yakın bir bağa sahip oldu. Bu bağ 443 yıl boyunca devam etti. Dubrovnik ile Osmanlı arasındaki bu bağ 443 yıl boyunca devam etti.

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1815 yılında toplanan Viyana Kongresi ile Avusturya-Macaristan İmparatorluğu'nun bir parçası olan Dubrovnik, Sırp-Hırvat-Sloven Krallığı'nın kurulması ile birlikte bu yapının bir parçası oldu.

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İkinci Dünya Savaşı'nın ardından da Yugoslavya'nın en önemli turizm rotası haline geldi.

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En iyi 10 Orta Çağ kentinden biri olarak kabul edilen Dubrovnik, bu özelliği sayesinde günümüzde yüz binlerce turisti ağırlarken eski görkemli taş evlerinden dönüştürülen butik otellerle dikkat çekiyor.

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Normalde 50 bin kişinin yaşadığı Dubrovnik, özellikle yaz aylarında bu yoğun turist ilgisi nedeniyle nüfusunun birkaç katı insanı sınırları içinde ağırlıyor.

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Lokrum, bu tarihi kentin en önemli turistik rotalarından biri konumundaki bir ada. Lokrum, doğal güzelliklerinin yanı sıra Dubrovnik'in geneline hakim olan o Orta Çağ atmosferini de yansıtan bir yer.

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Dubrovnik, Adriyatik kıyısında harika plajlarının yanı sıra görülmesi gereken tarihi rotalarıyla da önemli bir turistik destinasyon.

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13. yüzyıldan kalma Fransisken Kilisesi, tarihi Dubrovnik Kalesi, 1444 yılında inşa edilen Çan Kulesi, Dubrovnik'in mutlaka görülmesi gereken yerleri arasında.

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Çan Kulesi'nin yanında bulunan Orlando Sütunu, Rektör Binası ve Dubrovnik Kalesi'ndeki Place Kapısı, turistlerin görmeden geri dönmediği yerlerden bazıları.

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Sponza Sarayı ve Etnografya Müzesi de kentin mutlaka görülmesi gereken turistik yerleri.

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Son yıllarda artan turist ilgisi kentteki fiyatları da arttırmış durumda. Bu artış da en çok konaklama ve yiyecek alanında hissedilmekte.

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