• 07 Şubat 2021 - 06:42 • Son Güncelleme:
Masalsı güzellik, Adriyatik'in incisi Dubrovnik
Dubrovnik, biraz da Game of Thornes dizisinin de etkisiyle son yılların en gözde rotalarından biri haline geldi. Hırvatistan'ın en güney ucunda Dalmaçya bölgesinde yer alan bu tarihi Adriyatik kenti Orta Çağ'dan kalma yapılarıyla ziyaretçilerini zaman içinde bir yolculuğa çıkarıyor. Dubrovnik Türk turistlerin de ilgi odağı olmayı başaran bir yer. Bunda coğrafi yakınlığın yanı sıra kültürel benzerliklerin de etkisi büyük. Dubrovnik yüzlerce yıl bir şehir devleti olarak varlığını sürdürse de Osmanlılar tarafından da himaye edilmişti.
• 07 Şubat 2021 - 06:42 • Son Güncelleme:
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