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â€¢ 24 Ocak 2021 - 14:40 â€¢ Son GÃ¼ncelleme:

OvacÄ±k'ta kayak merkezi tatilcilerle doldu

Tunceli'nin OvacÄ±k ilÃ§esinde, etkili olan kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ±nÄ±n ardÄ±ndan kayak merkezinde sezon aÃ§Ä±ldÄ±. OvacÄ±k Kayak Merkezi'nin otelinde konaklayanlarÄ±n sokaÄŸa Ã§Ä±kma kÄ±sÄ±tlamasÄ±ndan muaf tutulmasÄ±ylaÂ ve sÃ¶mestir tatilini fÄ±rsat bilenler, pistleri doldurdu.Â

â€¢ 24 Ocak 2021 - 14:40 â€¢ Son GÃ¼ncelleme:
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Tunceli'de OvacÄ±k ilÃ§esinde 3 bin rakÄ±mlÄ± Munzur DaÄŸlarÄ±'nÄ±n eteklerinde 5 yÄ±l Ã¶nce GenÃ§lik Spor BakanlÄ±ÄŸÄ±'nca 4 milyon 500 bin TL'ye yaptÄ±rÄ±lan OvacÄ±k Kayak Merkezi, bÃ¶lgenin Ã¶nemli kÄ±ÅŸ turizm merkezleri arasÄ±nda yer almaya baÅŸladÄ±.

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YÄ±lÄ±n beÅŸ ayÄ±nda kar kayaÄŸÄ±, diÄŸer aylarda ise Ã§im kayaÄŸÄ± fÄ±rsatÄ± sunan kayak merkezi, 1200 metre uzunluÄŸundaki kayak pisti ile acemiler ve yeni baÅŸlayan kayakÃ§Ä±lar iÃ§in 300 metre uzunluÄŸundaki pisti, 100 kiÅŸi taÅŸÄ±ma kapasiteli teleski, 1 kar ezme makinesi, 1 kar motoru ve 35 odalÄ± 70 yataklÄ± konaklama tesisi hizmet veriyor.

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Kayak merkezi ve ilÃ§ede bulunan otellerde konaklayan, kÄ±sÄ±tlamadan muaf tutulan turistler pistleri doldurdu. Tatilciler salgÄ±n kurallarÄ±na uyarak kayaÄŸÄ±n keyfini Ã§Ä±karÄ±yor.

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AyrÄ±ca bÃ¶lgeye gelen foto modellerde kayak merkezinde oluÅŸan renkli gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ler eÅŸliÄŸinde fotoÄŸraf Ã§ektirdi.

5KESÄ°NLÄ°KLE ULUDAÄž DEÄžÄ°L, TUNCELÄ°

'KESÄ°NLÄ°KLE ULUDAÄž DEÄžÄ°L, TUNCELÄ°'

OvacÄ±k ilÃ§esinin doÄŸasÄ± ve kar kalitesiyle muhteÅŸem bir yer olduÄŸunu belirten Dila Sultan MengeÃ§, "Her ÅŸeyi doÄŸal ve muhteÅŸem. Ben tek kelimeyle buraya bayÄ±ldÄ±m.

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Ã‡ok farklÄ± kayak merkezlerine gittim. Ã–zellikle insanlar UludaÄŸ'Ä± Ã§ok fazla biliyor ve tercih ediyor. Kesinlikle burasÄ± daha gÃ¼zel. Kesinlikle Tunceliyi tercih etsinler.

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Buraya gerÃ§ekten bayÄ±lacaksÄ±nÄ±z, yoÄŸun kalabalÄ±ktan uzak hem sakin hem de manzarayla iÃ§ iÃ§esiniz"Â dedi.

8PARAÅžÃœTLE UÃ‡ARKEN ALTA KAYAK YAPANLARI GÃ–RMEK HARÄ°KA

'PARAÅžÃœTLE UÃ‡ARKEN ALTA KAYAK YAPANLARI GÃ–RMEK HARÄ°KA'

OvacÄ±k kayak merkezinde yamaÃ§ paraÅŸÃ¼tÃ¼ yapmanÄ±n bÃ¼yÃ¼k bir keyif verdiÄŸini sÃ¶yleyen yamaÃ§ paraÅŸÃ¼tÃ¼ ve dalÄ±ÅŸ eÄŸitmeni Suat Toksun, "YÄ±llardÄ±r buraya gelirim. YamaÃ§ paraÅŸÃ¼tÃ¼ yaparÄ±m.

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GerÃ§ekten Ã§ok gÃ¼zel bir keyif. Hatta ÅŸu karÅŸÄ±daki yÃ¼ksek rakÄ±mlÄ± daÄŸlardan da uÃ§mayÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorum. YamaÃ§ paraÅŸÃ¼tÃ¼yle ilgilenen arkadaÅŸlar, burayÄ± gelsin gÃ¶rsÃ¼n. DoÄŸasÄ±, karÄ± ve bitki Ã¶rtÃ¼sÃ¼ Ã§ok gÃ¼zel.

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TÃ¼rkiye'de birÃ§ok ilde hatta yurtdÄ±ÅŸÄ±nda da uÃ§tum ama OvacÄ±k ilÃ§esi ayrÄ± bir keyif verdi. AltÄ±nÄ±zda kayak yapan insanlar olduÄŸu zaman havadan uÃ§up da onlara eÅŸlik etmek ayrÄ± bir keyif.

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Her sene geliyoruz ve geleneksel bir hale getirdik. Hem kayaÄŸÄ±mÄ±zÄ± yapÄ±p hem uÃ§uÅŸ yapmak hem de Munzur suyunda yÃ¼zmek Ã§ok bÃ¼yÃ¼k bir keyif" diye konuÅŸtu.

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Hafta sonlarÄ± keyifli zaman geÃ§irmek iÃ§in kayak merkezinde soluÄŸu aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yleyen BarÄ±ÅŸ Ä°mre de, ÅŸunlarÄ± sÃ¶yledi:

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"Pazartesi gÃ¼nÃ¼ne kadar otelde konaklayacaÄŸÄ±z. OvacÄ±k ilÃ§emiz her mevsim Ã§ok gÃ¼zel, kÄ±ÅŸ ayÄ±nda bambaÅŸka bir gÃ¼zelliÄŸi var. Kayak merkezinde zamanÄ±mÄ±zÄ± geÃ§iriyoruz. KÄ±sÄ±tlama olmasÄ±na raÄŸmen otellerde yer yok. Pist kÄ±sa olmasÄ±na raÄŸmen Ã¶zellikle bizim gibi amatÃ¶rler iÃ§in Ã§ok iyi. TÃ¼rkiye'nin en kaliteli karÄ±na sahip. Pandemi sÃ¼reci bittikten sonra herkesi buraya bekliyoruz. Gelsinler, bu gÃ¼zellikleri gÃ¶rsÃ¼nler. Ã‡ok keyif alarak hafta sonlarÄ±nÄ± burada geÃ§iriyoruz."

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