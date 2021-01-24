OvacÄ±k'ta kayak merkezi tatilcilerle doldu

Her sene geliyoruz ve geleneksel bir hale getirdik. Hem kayaÄŸÄ±mÄ±zÄ± yapÄ±p hem uÃ§uÅŸ yapmak hem de Munzur suyunda yÃ¼zmek Ã§ok bÃ¼yÃ¼k bir keyif" diye konuÅŸtu.