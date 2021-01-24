â€¢ 24 Ocak 2021 - 14:40 â€¢ Son GÃ¼ncelleme:
OvacÄ±k'ta kayak merkezi tatilcilerle doldu
Tunceli'nin OvacÄ±k ilÃ§esinde, etkili olan kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ±nÄ±n ardÄ±ndan kayak merkezinde sezon aÃ§Ä±ldÄ±. OvacÄ±k Kayak Merkezi'nin otelinde konaklayanlarÄ±n sokaÄŸa Ã§Ä±kma kÄ±sÄ±tlamasÄ±ndan muaf tutulmasÄ±ylaÂ ve sÃ¶mestir tatilini fÄ±rsat bilenler, pistleri doldurdu.Â
â€¢ 24 Ocak 2021 - 14:40 â€¢ Son GÃ¼ncelleme:
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Tunceli'de OvacÄ±k ilÃ§esinde 3 bin rakÄ±mlÄ± Munzur DaÄŸlarÄ±'nÄ±n eteklerinde 5 yÄ±l Ã¶nce GenÃ§lik Spor BakanlÄ±ÄŸÄ±'nca 4 milyon 500 bin TL'ye yaptÄ±rÄ±lan OvacÄ±k Kayak Merkezi, bÃ¶lgenin Ã¶nemli kÄ±ÅŸ turizm merkezleri arasÄ±nda yer almaya baÅŸladÄ±.
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YÄ±lÄ±n beÅŸ ayÄ±nda kar kayaÄŸÄ±, diÄŸer aylarda ise Ã§im kayaÄŸÄ± fÄ±rsatÄ± sunan kayak merkezi, 1200 metre uzunluÄŸundaki kayak pisti ile acemiler ve yeni baÅŸlayan kayakÃ§Ä±lar iÃ§in 300 metre uzunluÄŸundaki pisti, 100 kiÅŸi taÅŸÄ±ma kapasiteli teleski, 1 kar ezme makinesi, 1 kar motoru ve 35 odalÄ± 70 yataklÄ± konaklama tesisi hizmet veriyor.
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