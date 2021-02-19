Perseverance ne demek, görevi nedir? Dünya ve Mars arası kaç kilometre, ne kadar?

DÜNYA İLE MARS ARASI KAÇ KİLOMETRE? Mars'ın Dünya'ya uzaklığı iki gezegenin Güneş etrafındaki yörüngelerine bağlı olarak 55 milyon kilometre ila 400 milyon kilometre arasında farklılık gösteriyor. NASA'ya göre bu Dünya'yla Mars arasındaki mesafenin ortalama 200 milyon kilometre olması anlamına geliyor. Mars'a mevcut uzay araçlarının hızıyla ulaşmak istendiğinde bu yaklaşık 9 ay sürüyor. Mars'a yolculuk yapan insansız uzay araçlarının kızıl gezegene ulaşması ise 128 ila 333 gün arasında vakit alıyor.