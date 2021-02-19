• 19 Şubat 2021 - 00:25 • Son Güncelleme:
Perseverance ne demek, görevi nedir? Dünya ve Mars arası kaç kilometre, ne kadar?
NASA, Mars 2020 görevi için Perseverance aracını Kızıl Gezegen'e gönderdi. Dünyanın gözü kulağı NASA'nın Mars'a gönderdiği aracın başarılı şekilde iniş yapıp yapamayacağını beklerken, Mars'tan haber geldi. Peki, Perseverance neden Mars'a gönderildi, görevi nedir?
• 19 Şubat 2021 - 00:25 • Son Güncelleme:
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Perseverance ne anlama geliyor sorusu NASA çalışmaları ile gündeme geldi. Yaklaşık 7 ay önce uzaya fırlatılan araç, Mars'a iniş yaptı ve ilk görüntüleri de dünya ile paylaştı. Kullanıcılar, Dünya ile Mars arası mesafeyi merak ediyor. İşte, NASA'nın Mars çalışması...
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PERSEVERANCE (AZİM) GÖREVİ NEDİR?
Amerikan Ulusal Uzay ve Havacılık Dairesi'nin (NASA) "Mars 2020" görevi kapsamında Mars'a "Perseverance"ın (Azim), adında aracı gönderdi. Bir ton ağırlığındaki aracın Jezero isimli kratere iniş yaptıktan sonra çalışmalarına başlayacak. Bilim insanları kraterin içinde 3,5 milyar yıl önce bir nehir bulunduğunu ve bu nehrin aynı bölgedeki bir göle aktığını tahmin ediyor. Bu nedenle Perseverance bu bölgede olası mikrobiyal yaşamın izleri üzerinde araştırma yapacak. Araç Mars'tan toprak/ taş örnekleri toplayıp, gönderecek.
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