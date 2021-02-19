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• 19 Şubat 2021 - 00:25 • Son Güncelleme:

Perseverance ne demek, görevi nedir? Dünya ve Mars arası kaç kilometre, ne kadar?

NASA, Mars 2020 görevi için Perseverance aracını Kızıl Gezegen'e gönderdi. Dünyanın gözü kulağı NASA'nın Mars'a gönderdiği aracın başarılı şekilde iniş yapıp yapamayacağını beklerken, Mars'tan haber geldi. Peki, Perseverance neden Mars'a gönderildi, görevi nedir?

• 19 Şubat 2021 - 00:25 • Son Güncelleme:
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Perseverance ne anlama geliyor sorusu NASA çalışmaları ile gündeme geldi. Yaklaşık 7 ay önce uzaya fırlatılan araç, Mars'a iniş yaptı ve ilk görüntüleri de dünya ile paylaştı. Kullanıcılar, Dünya ile Mars arası mesafeyi merak ediyor. İşte, NASA'nın Mars çalışması...

2PERSEVERANCE NE DEMEK

PERSEVERANCE NE DEMEK?

NASA heyecan verici araştırmaları için Mars'a Perseverance adında bir araç gönderdi. Aracı taşıyan Ingenuity adında da bir helikopter bulunuyor. Ingenuity anlamı 'Yaratıcılık' demek. Perseverance ise 'Azim' anlamını taşıyor. 

3PERSEVERANCE (AZİM) GÖREVİ NEDİR

PERSEVERANCE (AZİM) GÖREVİ NEDİR?

Amerikan Ulusal Uzay ve Havacılık Dairesi'nin (NASA) "Mars 2020" görevi kapsamında Mars'a "Perseverance"ın (Azim), adında aracı gönderdi. Bir ton ağırlığındaki aracın Jezero isimli kratere iniş yaptıktan sonra çalışmalarına başlayacak. Bilim insanları kraterin içinde 3,5 milyar yıl önce bir nehir bulunduğunu ve bu nehrin aynı bölgedeki bir göle aktığını tahmin ediyor. Bu nedenle Perseverance bu bölgede olası mikrobiyal yaşamın izleri üzerinde araştırma yapacak. Araç Mars'tan toprak/ taş örnekleri toplayıp, gönderecek.

4DÜNYA İLE MARS ARASI KAÇ KİLOMETRE

DÜNYA İLE MARS ARASI KAÇ KİLOMETRE?

Mars'ın Dünya'ya uzaklığı iki gezegenin Güneş etrafındaki yörüngelerine bağlı olarak 55 milyon kilometre ila 400 milyon kilometre arasında farklılık gösteriyor. NASA'ya göre bu Dünya'yla Mars arasındaki mesafenin ortalama 200 milyon kilometre olması anlamına geliyor. Mars'a mevcut uzay araçlarının hızıyla ulaşmak istendiğinde bu yaklaşık 9 ay sürüyor. Mars'a yolculuk yapan insansız uzay araçlarının kızıl gezegene ulaşması ise 128 ila 333 gün arasında vakit alıyor.

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