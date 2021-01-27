Profesörlüğü bıraktı bu işe başladı! İsrail'e kafa tuttu

Şu anda bu deve kuşları yılda 30 ile 120 yumurta arasında yumurtluyor. Yumurtlamaya ise 2 yaşında başlıyor. Civciv olarak 1500 TL’ye satılırken, bir anaç ise 10 bin ile 12 bin TL arasında alınabiliyor. Deve kuşlarının 60 ile 80 yıl arasında yaşantısı var. Deve kuşları koşmak için büyük alan istiyor.