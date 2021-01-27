DHA
• 27 Ocak 2021 - 09:20 • Son Güncelleme:
Profesörlüğü bıraktı bu işe başladı! İsrail'e kafa tuttu
Lübnan'da öğretim görevlisiyken arkadaşının tavsiyesi üzerine Türkiye'ye yerleşen Prof. Dr. Samih Ezzeddine (38), Sakarya’nın Kaynarca ilçesinde deve kuşu çiftliği kurdu. İşte profesörün başarı hikayesi...
DHA
• 27 Ocak 2021 - 09:20 • Son Güncelleme:
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Lübnan’da öğretim görevlisi olarak çalışan Prof. Dr. Samih Ezzeddine, bir arkadaşının tavsiyesi üzerine Sakarya’nın Kaynarca ilçesinde gelerek Uzakkışla Mahallesi’nde çiftlik kiraladı.
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Şu anda bu deve kuşları yılda 30 ile 120 yumurta arasında yumurtluyor. Yumurtlamaya ise 2 yaşında başlıyor. Civciv olarak 1500 TL’ye satılırken, bir anaç ise 10 bin ile 12 bin TL arasında alınabiliyor. Deve kuşlarının 60 ile 80 yıl arasında yaşantısı var. Deve kuşları koşmak için büyük alan istiyor.
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