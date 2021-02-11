• 11 Şubat 2021 - 15:47 • Son Güncelleme:
Ramiz Dayı Sözleri: Ezel Ramiz Karaeski Karakteri Tuncel Kurtiz'in En İyi Sözleri
Son yılların en iyi dizilerinden biri olarak tabir edilen Ezel, aynı zamanda özel sözleri ile beraber öne çıkıyor. Dizi içerisinde bu sözler daha çok Ramiz Dayı karakterinin ağzından çıkmış sözlerdir. Hem hayatla ilgili hem de aşk ve dostluk üzerine birçok farklı söz dizide farklı bölümlerde insanlara sunuldu. Şimdi bu dizideki bütün bölümler içerisindeki Ramiz dayının en anlamlı sözleri, özel olarak hazırlanmış şekilde sizlere sunuluyor. İşte Ramiz dayı sözleri: ezel Ramiz karaeski karakteri Tuncel Kurtiz'in en iyi sözleri sizlerle.
• 11 Şubat 2021 - 15:47 • Son Güncelleme:
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