Geri Dön
BİST1.5460.00EURO8.53-0.05USD7.030.19ALTIN412.26-1.34
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    HaberlerGüzel Sözler Haberleri Ramiz Dayı Sözleri: Ezel Ramiz Karaeski Karakteri Tuncel Kurtiz'in En İyi Sözleri
    • 11 Şubat 2021 - 15:47 • Son Güncelleme:

    Ramiz Dayı Sözleri: Ezel Ramiz Karaeski Karakteri Tuncel Kurtiz'in En İyi Sözleri

    Son yılların en iyi dizilerinden biri olarak tabir edilen Ezel, aynı zamanda özel sözleri ile beraber öne çıkıyor. Dizi içerisinde bu sözler daha çok Ramiz Dayı karakterinin ağzından çıkmış sözlerdir. Hem hayatla ilgili hem de aşk ve dostluk üzerine birçok farklı söz dizide farklı bölümlerde insanlara sunuldu. Şimdi bu dizideki bütün bölümler içerisindeki Ramiz dayının en anlamlı sözleri, özel olarak hazırlanmış şekilde sizlere sunuluyor. İşte Ramiz dayı sözleri: ezel Ramiz karaeski karakteri Tuncel Kurtiz'in en iyi sözleri sizlerle.

    • 11 Şubat 2021 - 15:47 • Son Güncelleme:
    1Ramiz Dayı Sözleri: Ezel Ramiz Karaeski Karakteri Tuncel Kurtizin En İyi Sözleri
    ABONE OL

    Ramiz Dayı Sözleri: Ezel Ramiz Karaeski Karakteri Tuncel Kurtiz'in En İyi Sözleri

    Önemli ve kaliteli oyuncuların yer aldığı Ezel, Türkiye'nin en çok sevilen dizilerinden biridir. Özellikle Tuncel Kurtiz'in canlandırdığı Ramiz Karaeski karakteri, dizide oldukça fazla sevildi. Bunu en önemli yanlarından biri Tuncel Kurtiz'in etkili ses tonu ile beraber, oyunculuğu üzerinden harika sözlerin dile getirilmesidir. Ramiz Dayı'nın farklı bölümlerde söylediği en iyi sözleri, amaca uygun olarak değişik yerlerde kullanabilirsiniz. Hayata üzerine oldukça anlamlı sözler, aynı zamanda aşk ve sevgi ile arkadaşlık kapsamında da değerlendirme imkanı tanıyor. Günlük yaşamda birebir olarak kullanabilir ya da sosyal medya platformlarında paylaşabilirsiniz.

    2

    Hesap görmek hesap etmekten zordur yeğenim.

    3

    Teslim olunmadan sadık olunmaz.

    4

    Herkes öldürür sevdiğini.

    5

    Bir şey olmuyorsa ya daha iyisi olacağı için, ya da gerçekten de olmaması gerektiği için olmuyordur.

    6

    Tüm masumiyetiyle hayatımızda yer alan bu çocukların bu denli katledilmesine ve buna göz yuman duyarsızlara şaşırıyorum!

    7

    Seni ölüme götürse de, Doğrudan asla şaşmayacaksın.

    8

    Uykun gelmiyor diye gözlerini suçlama, Belkide o beklediğin uyku değildir.

    9

    Bir avuç kömür için, bir ömür verenlere. Dualarımız sizinle.

    10

    Dön bak arkana yeğen. Gitmez" dediğin kaç kişi yanında?

    11

    Ve son sözü hep alın yazısı söyler.

    12

    Cesurun bakışı korkağın kılıcından keskindir yeğen!

    13

    Senin yerinden oynatamadığın taşlar var yeğen ama benim yok!

    14

    Sadakat ya birine doğru koşmaktır ya birinden kaçmaktır.

    15

    Değişmek zordur yeğenim ama bazen. Aynı adam olmak daha zordur.

    16

    Dön bak arkana yeğen. Gitmez dediğin kaç kişi şimdi yanında.

    17

    Oyunun sonuna geldiğinde, çoktan tükenmiştir gidecek olduğun yerlerin.

    18

    Ölüm gibidir sadakat. Bir kere çizgiyi geçtin mi geri dönüş yoktur.

    19

    Ağlaya ağlaya geldiğin dünyada, güle oynaya yaşayacağını mı sandın yeğen?

    20

    Kaderimiz olan aşka değil de aşkıyla kaderimizi değiştirene içelim!

    21

    Ne kadar değişirsen değiş nerede mutlu olduysan hep oraya çevirirsin kafanı.

    22

    Çözemedim bazılarını. Uzaktan mı adamlar adamlıktan mı uzaklar?

    23

    Bazen öyle acır ki için değiştin sanırsın şimdi dersin. Şimdi her şeyi yapabilirim.

    24

    Seni önceden saçma sapan sevmişler Selma benimkisi ağır geldi tabi.

    25

    Oysa herkes öldürür sevdiğini; kulak verin bu dediklerime...

    26

    Cesurun bakışı korkağın kılıcından keskindir yeğen!

    27

    Bu sona nasıl geldim diye soruyorsan kendine sorduğun ilk soruyu hatırlayacaksın!

    28

    Bazen öyle acır ki için değiştin sanırsın şimdi dersin. Şimdi her şeyi yapabilirim.

    29

    Kadere inanan insan tesadüfe inanmaz. Tesadüfe inanan adamsa kaderini kendi elinde tutamaz.

    30

    Herkesin kimseye anlatamadığı gizli bir sırrı, herkesin kimseye gösteremediği gizli bir yüzü vardır yeğen...

    31

    Ben her şeyi olan ve kaybedeceği hiçbir şey olmayan insanım.

    32

    Geçmişe dönmek başka, geçmişi silmek başka. Bir kere aktı mı zamanın içinden suyun yolu değişmez.

    33

    Ölüm gibidir sadakat. Bir kere çizgiyi geçtin mi, geri dönüş yoktur.

    34

    Bazen yaşamak için öldürmek zorundasın. Bazen yaşamak için içindeki sevgi seni öldürmeden sen onu öldürmek zorundasın.

    35

    Hayatın kuralı bu ne kadar uzağa gidersen git, başladığın yere dönersin sonunda.

    36

    Kadere inanan insan tesadüfe inanmaz. Tesadüfe inanan adamsa kaderini kendi elinde tutamaz.

    37

    Ne yaparsan yap sen kazanamayacaksın, sen kaybedeceksin, çünkü sen işin başında kaybetmişsin kardeş.

    38

    Mesele ölmek değil dost bildiğin en güvendiğin adamın eliyle ölmekmiş mesele...

    39

    Bazen hayat seni öyle zorlar ki yeğenim, yolun başında kimdin; unutursun.

    40

    Ne kadar değişirsen değiş, Nerede mutlu olduysan hep oraya çevirirsin kafanı.

    41

    Üzülme! Bir şey olmuyorsa ya daha iyisi olacağı için ya da gerçekten de olmaması gerektiği için olmuyordur."

    42

    İnsan bir gün gırtlaklayacağı tavuğu sevmeye kalkarsa, aç kalır!

    43

    Hayatın kuralı bu ne kadar uzağa gidersen git başladığın yere dönersin sonunda.

    44

    Sevdiklerimize çok yakından bakarız. Bu yüzden kusurlarını görmeyiz.

    45

    Mesele ölmek değil dost bildiğin en güvendiğin adamın eliyle ölmekmiş mesele.

    46

    Sözler verilir sözler unutulur ama gün gelir ihanet eden sadakat ister.

    47

    Bazı insanları kırmak gerekir yeğen, aslında kim olduklarını görmek için…

    48

    Ben senin için boşa kürek çektiğimi, sen bir başka bir gemiye bindiğinde de anladım.

    49

    Bazen sırf hayatımızda kalmalarını istediğimiz için insanları affedersiniz.

    50

    Ölüm çekip gitmek değildir.

    İLGİLİ GALERİLER

    Sıradaki Galeri

    Son dakika: Suriye altınına dikkat! Kuyumcular çözümü buldu

    SON DAKİKA: Altın fiyatları kaç TL'den işlem görüyor? Çeyrek altın ne kadar oldu? 11 Şubat güncel fiyatlar...

    Son dakika: Az önce imzalar atıldı! Yerli otoda büyük değişim

    Son Dakika Haberler: Yeni kurallar geliyor! Flaş sigara kararı...