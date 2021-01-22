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    • 22 Ocak 2021 - 18:09 • Son Güncelleme:

    Sabır Sözleri: Zaman, İmtihan Ve Sabırla İlgili Söylenmiş En Güzel Özlü Sözler

    Hayat bir sınav olması ile beraber aynı zamanda sabır ve zaman da bir imtihandır. İnsanlar en zorlu dönemlerinde sabretmeye bilerek istediklerine ve arzu ettiklerini kavuşur. İşte bu şekilde zaman ve imtihan ile beraber sabır bir araya geliyor. Bu konuda hazırlanmış ve özel olarak toplanmış birbirinden etkili zaman, sabır ve imtihan sözlerini dilediğiniz yerde kullanabilirsiniz. İşte sabır sözleri: zaman, imtihan ve sabırla ilgili söylenmiş en güzel özlü sözler.

    • 22 Ocak 2021 - 18:09 • Son Güncelleme:
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    Pek çok insan günümüzde zaman ve imtihan ile sabır üzerine söylenmiş özlü sözleri ele alır ve kullanır. Bu ifadeler aynı zamanda hayatın anlamı olarak da öne çıktığı için, birçok kişinin ilgisini çeker. Özellikle sosyal medya platformlarında en çok kullanılan sözler sabır ve zaman ile imtihan üzerinedir. Her insan kendi hayatıyla ilgili bir durum yaşadığı zaman, bu sözler üzerinden duygu ve düşüncelerini ifade eder. Bu konuda oldukça etkili ve birbirinden özel sözleri, ne zaman isterseniz ve nerede olursa olsun kullanabilirsiniz. Birbirinden etkili zaman ve imtihan ile sabır üzerine hazırlanmış sözler sizleri bekliyor.

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    Kalmak sabredenlerin, gitmek korkakların tercihidir.

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    Hayatı üç bilinmeyenli bir denklem gibi yaşamak lazım: Sabır, rıza, kanaat.

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    Sabretmek zoraki katlanmak değil, seve seve onunla yaşamaktır.

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    Sabır, yüreğin süsüdür.

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    İmtihanlar olmasaydı sabrın güzelliği nasıl anlaşılırdı?

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    Dünyadaki en güzel meyve, sabrın tatlı meyvesidir.

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    Sabrı tükendiyse bir insanın, hazineleri versen boş gelir.

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    Gönlünde sabır varsa, dilinde de dua olsun.

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    Sabretmek, zor bir zanaattır. Ancak ehil olanlar yapabilir.

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    Sabır, başarısızlığın düşmanıdır.

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    Başkasının kıvılcımına sabredemezken kendin yangın çıkarma.

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    Sevmek umutla sabretmektir, mecburen tahammül etmek değildir.

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    Sabretmesini bilene, her acı tatlı, her sığ derin, her uzak yakın gelir.

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    İnsan duyduğu zaman sabredemeyeceği şeyleri sormamalı, gördüğü zaman sabredemeyeceği şeylere bakmamalı.

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    Söz ola kese savaşı, Söz ola kestire başı

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    Sabretmek ruha iyi gelen en iyi eylemlerden bir tanesidir.

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    Sabrettikçe her şey daha iyiye gidiyor. Sabretmek yaşam için olmazsa olmazlardan.

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    Sizler ne kadar sabrederseniz bir o kadar mükâfat alırsınız.

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    Sabrın sonunda selamet var ise sabretmek her şeye değer.

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    Sabırlı olan her insanın işi rast gider.

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    Sabrı öğrendiğiniz zaman da sabretmenin ne demek olduğunu anlarsınız.

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    Sabır, hem ruha ferahlık katar hem de sıkıntılı zamanlarda geniş bir yere ulaşmanızı sağlar

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    Sabreden insanın ayağına her şey gelir. Siz yeter ki beklemesini bilin.

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    Siz nasıl bir mutluluk isterseniz sabrettiğiniz kadar mutluluk sizin kapınızı çalar.

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    Siz ne kadar güçlü olursanız olun sabırlı bir insan değilseniz tüm işleriniz elinize yüzünüze bulaşır.

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    Sabır herkes tarafından kolaylıkla kullanılamaz. Sabretmek büyük bir erdemdir.

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    Üç şey kötü günde denenmesi gereken eylemdir. Birincisi eşin, ikincisi dostun, üçüncüsü sabrın.

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    Sabır ettiğiniz zaman elde ettiğiniz her şey daha tatlı gelir insana.

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    Kalpten sabretmiş olan her beden en iyi mutlulukları hak eder.

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    Bir insan hoşlanmıyorsanız bile sabredin hoşlandığınız insanı tanımaya fırsat yaratmak için.

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    Kendi sabrınızı ölçmek için çocuk bakın. İşte o zaman ne kadar sabırlı olduğunuzu kendiniz görebilirsiniz.

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    Sabrı zengin olanın kalbi de büyüktür, o hiç bir zaman aceleci olmaz, coşkunluk ve hırs içinde değildir.

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    Edep, edepsizlerin edepsizliğine sabretmektir.

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    Olgun kişilerin kıblesi sabırdır, tahammüldür. Hiddete kapılıp, hiç kimseyi çiğneme ki, seni de kimse çiğnemesin!

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    Allah sana sıkıntı vermekle, tozunu, kirini alır, niye kederlenirsin?

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    Çıkacağım merdivene sabrı merdiven yaparım.

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    Sabır bir zırh, öfke ise düşmanların en azılısı.

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    Beklemesini becerenin, her şey ayağına gelir.

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    Sebat edenler, zaferden önce acının üstesinden gelirler.

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    Sabır, umut etme sanatıdır.

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    Sabır, bilgeliğin arkadaşıdır.

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    Sabrın da vazifesini, tam yapmasına imkan veriniz.

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    Sabır, ruhun yüceliğini ortaya çıkarır.

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    Sabrı öğrenmek de, sabır işidir.

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    Sabır, erdemin cesaretidir.

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    Sevinç kapısının anahtarı, sabırdır.

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    Sabırla nezaket birleşince, güç doğar.

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    Sevinç kapısının anahtarı sabırdır.

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    Sabır acıdır, ama meyvesi tatlıdır.

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