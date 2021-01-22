• 22 Ocak 2021 - 18:09 • Son Güncelleme:
Sabır Sözleri: Zaman, İmtihan Ve Sabırla İlgili Söylenmiş En Güzel Özlü Sözler
Hayat bir sınav olması ile beraber aynı zamanda sabır ve zaman da bir imtihandır. İnsanlar en zorlu dönemlerinde sabretmeye bilerek istediklerine ve arzu ettiklerini kavuşur. İşte bu şekilde zaman ve imtihan ile beraber sabır bir araya geliyor. Bu konuda hazırlanmış ve özel olarak toplanmış birbirinden etkili zaman, sabır ve imtihan sözlerini dilediğiniz yerde kullanabilirsiniz. İşte sabır sözleri: zaman, imtihan ve sabırla ilgili söylenmiş en güzel özlü sözler.
• 22 Ocak 2021 - 18:09 • Son Güncelleme:
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